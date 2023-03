https://sputniknews.lat/20230314/quien-es-santiago-pena-el-candidato-de-cartes-a-la-presidencia-de-paraguay-1136813108.html

Quién es Santiago Peña, el candidato de Cartes a la presidencia de Paraguay

Exministro de Hacienda y exmiembro del directorio del Banco Central del Paraguay, este personaje es la carta presidencial de Honor Colorado, corriente interna... 14.03.2023, Sputnik Mundo

Santiago Peña Palacios, de 44 años, es el candidato presidencial de la tradicional Asociación Nacional Republicana —conocida como Partido Colorado, la principal fuerza política del Paraguay—, de cara a los comicios presidenciales del 30 de abril en el país sudamericano.Economista por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, tiene un máster en políticas públicas por la Universidad de Columbia, y es exmiembro del directorio del Banco Central del Paraguay y exministro de Hacienda durante el Gobierno de su padrino político, el cuestionado expresidente Horacio Cartes (2013-2018), acusado de corrupción.Peña se impuso al candidato oficialista Arnoldo Wiens, apoyado por el actual mandatario Mario Abdo Benítez y su sector colorado, Fuerza Republicana, en las internas del Partido Colorado, consideradas como la antesala a la elección presidencial por analistas de la nación guaraní. Compartirá fórmula con el empresario Pedro Alliana como candidato a vicepresidente.Sin embargo, la carrera política de Peña nace en la vereda del frente, ya que desde los 17 año fue militante del segundo partido tradicional y eterno rival político del coloradismo, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).Tras 21 años de militancia ininterrumpida en el PLRA, Peña decidió afiliarse al Partido Colorado en 2016, cuando ejercía como ministro de Hacienda. Su decisión, que causó controversia entre la política de Paraguay, se habría debido a que el entonces presidente Cartes habría amenazado con sacar de todos los ministerios a quienes no fueran miembros del Partido Colorado, según informó el medio local Última Hora."Me siento con la conciencia tranquila de saber que he actuado en función a mis convicciones y el sentido de pertenencia a un proyecto en beneficio del desarrollo del país", afirmó Peña tras firmar su ficha como afiliado del coloradismo.Ya en el Partido Colorado comenzó a militar activamente en el sector del expresidente Cartes, Honor Colorado, movimiento por el que fue precandidato presidencial en las elecciones internas coloradas de 2017.En aquella ocasión, Peña obtuvo 482.649 votos, insuficientes para superar los 567.592 votos de su rival electoral, Mario Abdo Benítez, a la postre presidente de Paraguay.No obstante, el 18 de diciembre de 2022, el extitular de Hacienda y delfín político de Cartes se impuso con 618.651 votos en las elecciones internas del Partido Colorado al candidato de Abdo Benítez, el pastor evangélico Arnoldo Wiens, quien reemplazó al vicepresidente Hugo Velásquez tras su renuncia a la carrera electoral luego de ser acusado de corrupción por el Departamento de Estado estadounidense.Peña mantiene una estrecha lucha electoral, de acuerdo a las últimas encuestas de opinión, con el candidato de la Concertación paraguaya, el abogado y exparlamentario Efraín Alegre, para alcanzar el sillón presidencial del Palacio López en los comicios nacionales del 30 de abril.Bajo los lemas "Cambiemos Paraguay" y "Vamos a estar mejor", Peña ha centrado su discurso de campaña en la reafirmación de valores nacionalistas y liberales en materia económica. Propone "modelos de gestión" que actualicen las políticas públicas hacia "un Estado más eficiente" y enfocado "en el progreso de todos los paraguayos", sostiene su sitio web.Respecto a la candidatura de Peña, la senadora del Partido Colorado Blanca Ovelar afirmó: "Creo que Santiago Peña va a cumplir el deseo de una personalidad como Horacio Cartes, de tener un secretario como presidente de la república. Yo no quisiera eso. Cualquier rico y poderoso de este país quisiera tener un secretario como presidente", afirmó la senadora al medio local El Trueno.

