Sputnik reparte ayuda humanitaria en las zonas de Siria afectadas por el terremoto

Durante una semana, el representante de la fundación Doctora Liza, Vladímir Javshabo, acompañado por el personal de Sputnik, ha estado viajando por Siria y distribuyendo ayuda humanitaria recogida en Moscú. Alimentos, comida para bebés, ropa y zapatos, mantas, artículos de higiene, sacos de dormir y generadores, antorchas, pilas y velas: todo ello cayó en manos de los necesitados gracias a la ayuda del representante de la fundación y dos empleados de Sputnik.La primera localidad a la que llegó la ayuda de Sputnik fue el pueblo de Stamo, un suburbio de Jableh, el pueblo más afectado de la provincia de Latakia. Prácticamente no quedó allí ni una sola casa que no haya sido afectada por el terremoto.En sus palabras, en cuestión de minutos, la gente ha perdido a su familia, sus amigos, sus casas y todo lo que era su razón de ser, y esas personas no solo necesitan ayuda humanitaria, sino también psicológica.El segundo día de la campaña se acudió a uno de los estadios donde fueron alojadas 400 personas. "Vi a gente con un dolor increíble en los ojos. Se sientan y apenas se mueven. No quieren nada. Pero hay quienes a pesar de tanto dolor no pierden la fe en lo mejor. Es una pena para todos y queremos ayudar a todos. Todos los que recibieron nuestra ayuda estaban muy agradecidos al pueblo ruso", recordó Javshabo.La siguiente parada del convoy humanitario será Alepo, para entregar equipos de desescombro a la Media Luna Roja Siria. Allí se instalará un punto de distribución de ayuda humanitaria en el estadio donde viven las familias que se quedaron sin hogar. No es la primera vez que Sputnik recauda ayuda humanitaria para la población siria tras los terremotos. Unos militares rusos ya la habían entregado en febrero y en marzo al hospital central de Latakia. En general, con el apoyo de la fundación Doctora Liza y el Ejército ruso, fueron recogidas por Sputnik y repartidas unas 25 toneladas de esa ayuda en las zonas afectadas del país.

