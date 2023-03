https://sputniknews.lat/20230315/argentina-tuvo-un-exceso-de-mortalidad-de-263-en-2021-1136900054.html

Argentina tuvo un exceso de mortalidad de 26,3% en 2021

Argentina tuvo un exceso de mortalidad de 26,3% en 2021

BUENOS AIRES (Sputnik) — Argentina detectó que la mortalidad en 2021 estuvo 26,3% por encima del promedio que hubo entre el período comprendido entre 2015 y... 15.03.2023

"El exceso en 2021 fue de 26,3%", señaló la cartera al difundir los datos de estadísticas vitales de 2021. En el bienio 2020-2021, el exceso de mortalidad fue de 18,2%, según esta metodología que compara la cantidad de fallecimientos esperados, según un promedio de años anteriores, con las muertes efectivas que suceden durante una crisis. A través de esta herramienta, la cartera sanitaria observó un aumento de las muertes contabilizadas durante los dos años que duró la pandemia de COVID-19, lo que incluye tanto los decesos asociados al COVID-19 como otras muertes relacionadas con la emergencia sanitaria, fuera por el colapso del sistema de salud, por dificultades de acceso a la prevención, o por tratamientos de otras condiciones de salud. El mayor exceso de mortalidad ocurrió durante el primer semestre de 2021, cuando entró al país una segunda ola de COVID-19 con nuevas variantes que tenían mayor transmisibilidad y gravedad, principalmente la cepa gamma. En la comparativa regional, el exceso de mortalidad de 2021 fue menor a la de la mayoría de los países de la región, como Brasil (34,3%), Ecuador (35,3%), México (42,6%), Colombia (44,2%), Paraguay (55,2%), Bolivia (57,9%) y Perú (60,9%), según los datos de la página Our World in Data, que recopila información de fuentes oficiales. En relación a los dos años que duró la pandemia, el exceso de mortalidad de Argentina fue superior al de Chile (17,3%) pero menor al de otras naciones de la región, como Brasil (24,3%), Paraguay (31,8%), Colombia (32,9%), México (41,1%), Ecuador (43,9%), Bolivia (50,1%) y Perú (55,3%). Subregistro de muertes Las estadísticas vitales se obtienen de los certificados de defunción, información que es elevada al Gobierno nacional por parte de las 24 jurisdicciones. El subregistro de muertes fue una de las principales obstáculos para mesurar la cantidad de fallecimientos durante la pandemia, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que el número total de muertes por COVID-19 sería tres veces mayor a la informada, reseñó el Ministerio de Salud. Argentina tuvo un subregistro del 20%, pues presentó una razón de 1,2 entre el exceso de mortalidad y las muertes ocurridas en el bienio 2020-2021, reconoció el Ministerio de Salud. Otros países tuvieron tuvieron indicadores más altos, como Japón, que tuvo 500% más muertes que las registradas por su sistema de vigilancia, y lo mismo ocurrió con Finlandia (400% más); México, (100% más ); Italia 1,9 (90% más), España y Uruguay, 1,6 (60% más). El COVID-19 fue la primera causa de mortalidad en Argentina entre las personas con entre 25 y 74 años, por más que el número de fallecidos fuera bajo entre los grupos poblacionales más jóvenes, y lo mismo sucedió en otros países de la región, como Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México o Uruguay. En paralelo, el virus SARS-CoV-2 fue la segunda causa de muerte más frecuente entre las personas mayores de 74 años, por detrás de enfermedades cardiovasculares. Argentina también reconoce un aumento de mortalidad materna durante la pandemia, pues en 2021 la tasa de mortalidad de mujeres gestantes fue de 7,4% por cada 10.000 nacidos vivos, cuando en 2020 había sido de 4,1. "De las 393 muertes maternas registradas en ese año, 220 corresponden a personas gestantes que fallecieron debido al COVID-19 durante el embarazo, parto o puerperio", especificó la cartera sanitaria. En 2020, murieron 37 mujeres gestantes por esta enfermedad. Las defunciones maternas por causas no asociadas al COVID-19 en 2021 se redujeron en relación al año anterior, aunque el 56% de los fallecimientos de este tipo se debieron al nuevo coronavirus.

