Aunque EEUU no quiera, republicanos insisten en que las tropas combatan el narcotráfico en México

El secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en México, ocurrido el 3 de marzo en Tamaulipas, fue una de las causas por la que los políticos republicanos... 15.03.2023, Sputnik Mundo

Los comentarios fueron planteados por los legisladores Roger Marshall, Rick Scott y Dan Crenshaw, quienes, a través de redes sociales y medios de comunicación, promovieron esta moción.Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el canciller de su gestión, Marcelo Ebrard, el embajador estadounidense en el país latinoamericano, Ken Salazar, y hasta la Casa Blanca han rechazado este plan, estos políticos y sus partidarios insisten en ello.El 8 de marzo, los senadores republicanos Lindsey Graham y John Kennedy anunciaron que presentarían un proyecto de ley para que se concrete que los grupos dedicados al tráfico de estupefacientes sean catalogados como terroristas.Según Graham y Kennedy, el objetivo de esta propuesta es poder activar más mecanismos contra ellos, donde las tropas estadounidenses jueguen un papel fundamental.Los parlamentarios aseguran que la medida es urgente y necesaria por el incremento de las muertes vinculadas a sobredosis de fentanilo. En 2021 fallecieron más 71.000 estadounidenses por este derivado del opio, de acuerdo con cifras del Gobierno encabezado por Joe Biden.Las comparacionesPrevio al secuestro de los ciudadanos estadounidenses, la política Marjorie Taylor Greene, integrante del Partido Republicano en Georgia, comparó las medidas de EEUU en el caso de Ucrania con las que tiene ante México."No puedo entender por qué estamos peleando una guerra en Ucrania y no estamos bombardeando a los cárteles mexicanos que están envenenando a los estadounidenses todos los días", detalló en una aparición en Triggered With Don Jr, promovido en Rumble.El exfiscal general de Estados Unidos William Barr, activo durante la gestión del presidente Donald Trump, comentó el 7 de marzo que Estados Unidos requiere luchar contra los narcotraficantes mexicanos de la misma manera que lo hizo con ISIS (siglas en inglés del autodenominado Estado Islámico, proscrito como terrorista en Rusia y otros países)."Necesitamos usar todas las herramientas, recursos económicos, activos de inteligencia, militares, y [fomentar] la aplicación de la ley", indicó a Fox News.El exfuncionario de justicia consideró que México es un narcoestado. "El Gobierno mexicano está siendo rehén de decenas de miles de paramilitares miembros de organizaciones terroristas que controlan efectivamente el país".Ese mismo día, el legislador republicano James Comer, de Kentucky, declaró en Fox and Friends que fue un "error" que el exmandatario Donald Trump (2017-2021) no bombardeara los laboratorios de fentanilo en México durante su presidencia."Piensen en todas las muertes que han ocurrido, no solo por la metanfetamina que se fabricó en el lado sur de la frontera, sino también por el fentanilo que han empacado a través [de esta zona] (…). Tenemos que tomar una posición firme contra México", subrayó.El discurso continúaPara el 8 de marzo, Graham señaló en News Nation que desea hacer "explotar" a las personas que se dedican al narcotráfico y ejercer "lo que sea necesario, durante el tiempo que sea necesario. No quiero ser atacado de nuevo".Durante esa misma semana, el cómico y comentarista de derecha Greg Gutfeld dio a conocer en un panel que "el Ejército de EEUU debe estar sobre la mesa" respecto al tema de cárteles. Ante ello, su invitado, Geraldo Rivera, le respondió que eso causaría una fuerte resistencia, por lo que el comediante consideró que solo una "amenaza de muerte" resolvería el tema.El 14 de marzo, el legislador republicano Mark Green, de Tennessee, apuntó que los estadounidenses están siendo más conscientes del papel de los narcotraficantes en EEUU.Acciones gubernamentalesPese a esto, el 14 de marzo, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, y el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, tuvieron una llamada y abordaron varios temas correspondientes a la seguridad de ambos países, entre ellos el tema del fentanilo.El funcionario federal mexicano explicó que en poco más de cuatro años de la administración de López Obrador, "México ha incautado una cifra récord de más de seis toneladas de fentanilo, lo que ha evitado miles de millones de dosis mortales".Un día después, el mandatario mexicano propuso que esta sustancia empleada con fines médicos sea sustituida con otros activos. Para lograr este propósito, consultará a médicos y científicos del país.

