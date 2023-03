Bielorrusia mantiene contactos con Argentina y otros países para la extradición de nazis

https://sputniknews.lat/20230315/bielorrusia-mantiene-contactos-con-argentina-y-otros-paises-para-la-extradicion-de-nazis-1136886884.html

MINSK (Sputnik) — Bielorrusia mantiene contactos con Argentina y otros países latinoamericanos con el objetivo de lograr la extradición de los nazis que aún... 15.03.2023, Sputnik Mundo

En cuanto a los posibles procesos judiciales contra los criminales ya fallecidos, el fiscal general bielorruso explicó que las decisiones de los tribunales en ese tipo de casos son necesarias para "restaurar el cuadro completo de los crímenes". En abril de 2021, el fiscal general declaró que había iniciado una causa penal por el genocidio de la población de la República Soviética de Bielorrusia durante la Gran Guerra Patria de 1941-1945. Shved señaló que Minsk planteará la cuestión de la extradición de criminales de guerra que aún están vivos, para realizar un juicio abierto en el territorio de Bielorrusia. También declaró que la parte bielorrusa tiene la intención de presentar las pruebas necesarias para iniciar el procedimiento de reconocimiento del genocidio del pueblo bielorruso. En diciembre, el fiscal general informó que estaba finalizando la preparación de los primeros materiales sobre el tema, para su envío a los tribunales nacionales de Bielorrusia. En febrero, Shved destacó que a fines de 2023 en los tribunales bielorrusos podrían comenzar los procesos en ausencia contra los involucrados en el genocidio de la población. También aseguró que se planea organizar procesos penales no solo contra los delincuentes que están vivos, sino también contra los ya fallecidos. El fiscal general informó de casi 30 países a los que Minsk envió instrucciones sobre la ayuda legal, en particular, de la correspondencia sostenida con algunos países de América Latina. Minsk denunció previamente que los países occidentales, a diferencia, por ejemplo, de Rusia, no responden a las solicitudes de ayuda de la parte bielorrusa. Sin embargo, el fiscal general confirmó que su país continuará buscando la asistencia de otros países para llevar ante los tribunales a los responsables del genocidio del pueblo bielorruso.

