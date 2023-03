https://sputniknews.lat/20230315/cuba-vuelve-a-lo-mas-alto-del-beisbol-mundial-despues-de-17-anos-1136901722.html

Cuba vuelve a lo más alto del béisbol mundial después de 17 años

Cuba vuelve a lo más alto del béisbol mundial después de 17 años

La selección nacional de Béisbol de Cuba logró avanzar a semifinales del torneo más importante a nivel de selecciones, tras derrotar a Australia por 4-3 en... 15.03.2023

El seleccionado cubano de béisbol, el deporte más popular del país, rompió una racha de 17 años sin lograr avanzar a semifinales en el Clásico Mundial de Béisbol, el torneo de equipos nacionales más importante de ese deporte. El representativo de Cuba no alcanzaba esa instancia desde 2006, año en que accedió a la final que a la postre perdería frente a Japón.Los cubanos derrotaron a la selección de Australia por 4-3 en el estadio Tokyo Dome de la capital japonesa y selló su pase a semifinales del principal torneo del deporte de las carreras y jonrones.El triunfo, que para muchos especialistas era muy difícil de lograr, se cumplió luego de que los oceánicos comenzaran arriba en el marcador con la anotación de Aaron Whitefield tras el batazo del jugador de los Phillies de Filadelfia, Rixon Wingrove.Cuba empató las acciones con un golpe del jugador de los Medias Blancas de Chicago, Luis Robert Jr., en la tercera entrada, y luego amplió su ventaja en la quinta entrada con tres carreras. Alfredo Despaigne conectó un elevado a la derecha y Yoelkis Guibert de las Avispas de Santiago de Cuba, conectó un sencillo de dos carreras por el lado derecho del jardín australiano, para alcanzar el 4-1.El guantanamero Luis Miguel Romero, jugador de los Atléticos de Oakland, rompió el récord con más ponches para el seleccionado cubano en una Serie Mundial de Béisbol, dejando a 12 australianos fuera durante el encuentro.Tras error del cubano Arruabarrena por jardín derecho, el australiano Whitefield embolsó un sencillo corto que permitió la segunda y tercera carrera para la remontada oceánica, que no les alcanzó para empatar el encuentro al cabo de la novena entrada.Los lanzadores Livan Moinelo, lanzador del local Fukuoka SoftBank Hawks y Raidel Martínez de los Dragones de Chunichi de Nagoya, cerraron la octava y novena entrada respectivamente, sellando así los boletos a Miami para disputar la semifinal del torneo.Tras lo que en Cuba ya han catalogado como el juego más importante del béisbol cubano en los últimos 17 años, el jugador de los Medias Blancas de Chicago, Yoan Moncada, afirmó al medio Pelota Cubana que "no creían en nosotros y ya estamos en Miami"."Esto es un sueño para mí, para mis compañeros. Siempre pensamos que podíamos avanzar a pesar de las dos derrotas iniciales. Estamos muy unidos y eso es lo más importante que nos pueda pasar. Australia fue un gran rival, pero nosotros supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos", agregó Moncada.El armador o entrenador del equipo cubano, Armando Ferrer, destacó que "la clave estuvo en los entrenamientos fuertes, en nunca bajar la guardia y en la unidad de los muchachos, esto es un equipo dentro y fuera del campo. Nos metieron los dos primeros galletazos, como se dice en la calle, pero seguimos trabajando fuerte porque las cosas tenían que salirnos bien", expresó.El seleccionado cubano viaja ahora hacia Miami para disputar una de las semifinales del Clásico Mundial de 2023. Deberá esperar rival, que se definirá entre Venezuela y el segundo clasificado del grupo C, es decir, Estados Unidos o Colombia.

