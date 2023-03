https://sputniknews.lat/20230315/el-gobierno-de-chile-informa-que-hay-pendientes-mas-de-20000-expulsiones-de-extranjeros-1136894813.html

El Gobierno de Chile informa que hay pendientes más de 20.000 expulsiones de extranjeros

El Gobierno de Chile informa que hay pendientes más de 20.000 expulsiones de extranjeros

SANTIAGO (Sputnik) — El Gobierno de Chile transparentó que hay más de 20.000 decretos de expulsiones administrativas de migrantes que no se pudieron ejecutar y... 15.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-15T18:16+0000

2023-03-15T18:16+0000

2023-03-15T18:16+0000

américa latina

migración

extranjero

chile

venezuela

gobierno de chile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0f/1136894641_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_22c8412229472ec2640479228d0e0b69.jpg

Tohá afirmó que son varias las causas por las que estas expulsiones -a migrantes que han cometido delitos o que entraron por pasos no habilitados al país- no han podido llevarse a cabo, entre ellas, lo engorroso de los trámites administrativos, que hacen "muy factible para la persona expulsada hacerse inubicable". Además, afirmó que existen límites monetarios, pues cada expulsión le cuesta al fisco 2,7 millones de pesos (unos 3.267 dólares). "Esto tiene un costo gigantesco, superior a los recursos que están hoy en el presupuesto", señaló Tohá. Venezuela La secretaria de Estado explicó que en el caso de los migrantes venezolanos, uno de los principales obstáculos para concretar los destierros es el Gobierno de ese país. Tohá afirmó que la administración del presidente Nicolás Maduro "no da las facilidades para que las expulsiones que se decretan en Chile se puedan ejecutar". Por último, Tohá pidió a los parlamentarios que aprueben, lo antes posible, el proyecto de ley redactado por el Ejecutivo que busca agilizar los procesos de expulsiones, que ya está avanzando en la Cámara de Diputados.

https://sputniknews.lat/20230227/chile-inicia-despliegue-militar-en-la-frontera-norte-por-crisis-migratoria-1136259376.html

chile

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

migración, extranjero, chile, venezuela, gobierno de chile