¿Hay suficiente agua en la región andina de Bolivia para todo el 2023? | Videos

Gran parte del país está afectado por una fuerte sequía que se debe a la escasez de lluvias, cuando se esperaba que comenzaran a finales de 2022. El Gobierno... 15.03.2023, Sputnik Mundo

En 2017, Bolivia sufrió una de las peores sequías de su historia, ante una floja temporada de lluvias, que en esta región transcurren sobre todo durante el verano. El departamento más afectado fue La Paz, cuya población depende fundamentalmente de las represas que almacenan agua del deshielo de los glaciares y de las precipitaciones.La temporada de lluvias 2022-2023 también fue muy débil. En febrero de este año recién se registraron precipitaciones fuertes en todo el país, cuando regularmente comienzan en noviembre y concluyen en abril. Por ello, para evitar que dentro de algunos meses vuelva a escasear este recurso se deberán tomar medidas especiales.La sequía que se registra en estos tiempos de lluvias se debe a La Niña, fenómeno meteorológico que periódicamente afecta a esta región de Sudamérica.El funcionario Bladimir Iraizos es interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS). En conferencia de prensa garantizó la provisión de agua para este año en La Paz: "En la actualidad estamos al 74% de la capacidad de almacenamiento, que son 43 millones de metros cúbicos en nuestras 10 represas".Sputnik visitó las serranías de Hampaturi, en el área rural del municipio de La Paz. La represa, construida entre 1945 y 1993, es una de las 10 que abastecen a los aproximadamente 2,5 millones de habitantes de La Paz.HampaturiLa represa de Hampaturi es una de las zonas turísticas más destacadas en las inmediaciones de la capital paceña. Para llegar es necesario ir hasta Pampahasi, el barrio en la ladera opuesta a la ciudad de El Alto. Desde allí salen los buses que llegan a las comunidades originarias cercanas al embalse.Tras caminar una hora y media en subida se llega a la primera represa, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Un par de kilómetros más arriba está la imponente represa de Ajuar Khota, cuya construcción data de 1993.Allí están las cristalinas cascadas de Hampaturi, que unen a estas represas. Varias agencias de viaje organizan visitas al lugar, que incluyen un paseo por una mina abandonada, que contra toda lógica está a pocos metros de las represas.Katherine Fernández es coordinadora de la Red Polinizar, que organiza viajes a comunidades agroturísticas. Hampaturi era una de las 25 zonas rurales paceñas que visitaban, pero el deceso de varias autoridades originarias durante la pandemia de COVID-19 cortó los principales vínculos.A mediados de 2021 se reactivó la circulación en el país y, por consiguiente, el turismo. "También en esta zona se ha intensificado la minería, por lo cual no se sabe cuán contaminada está el agua. Hay tuberías que salen de la mina de la represa antigua para llevar las aguas pesadas. Pero no se tiene certeza de que tengan buen mantenimiento, porque bordean a la represa", dijo a Sputnik.Sequía cíclicaPor el trabajo de la red, Fernández recurrentemente visita comunidades rurales paceñas, que dependen en su totalidad de aguas de deshielos y lluvias. Recordó que durante la gran sequía de 2016-2017 "había hidrólogos que nos advertían que ese fenómeno sería cíclico, que sería quinquenal", lo cual ahora se estaría cumpliendo.La coordinadora de la Red Polinizar consideró que también falta coordinación entre los municipios que comparten cuencas de ríos: "La Gobernación [de La Paz] tampoco articula los planes de cuenca de los diferentes municipios. Es otro problema".Fernandez insistió en que los distintos niveles de gobierno deben implementar una "arborización agresiva". La plantación de árboles contribuye a retener la humedad de la tierra y gestionar la escorrentía, es decir, el agua de lluvia que se filtra en los suelos.La coordinadora señaló que, por el contrario, "se está cementando más, se avanza en la construcción de infraestructuras gigantescas en La Paz". Explicó que las construcciones en la capital boliviana, además de cemento, llevan piedras y materiales que se encuentran en las cuencas de los ríos, actualmente desprotegidas.El actual alcalde de La Paz es Iván Arias, quien fuera ministro de Obras Públicas durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020).A partir de sus visitas a comunidades rurales paceñas, Fernández calculó que "las pérdidas en las cosechas en cada familia van desde los 5.000 pesos bolivianos (725 dólares) hasta los 35.000 pesos bolivianos (5.000 dólares), solamente en la campaña iniciada en agosto de 2022, cuya producción deberían cosechar en febrero-marzo".En estas regiones las familias campesinas cultivan fundamentalmente papa, haba, cebolla y maíz.Derecho al aguaBladimir Iraizos contó que EPSAS trabaja en la perforación de tres pozos para abastecimiento de agua por un valor de 1 millón de pesos bolivianos. "Esta inyección se realiza gracias a nuestro presidente Luis Arce Catacora, que no quiere vulnerar el derecho al agua".Según Iraizos, "tenemos la capacidad de infraestructura para poder almacenar más agua, pero lamentablemente las lluvias están siendo cortas, no ha sido un periodo largo. Entonces, tenemos que cuidar el agua, para eso hacemos proyectos grandes".

