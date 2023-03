https://sputniknews.lat/20230315/la-onu-llama-al-dialogo-y-a-evitar-mayores-tensiones-tras-incidente-del-dron-de-eeuu-1136900984.html

La ONU llama al diálogo y a evitar mayores tensiones tras incidente del dron de EEUU

ONU (Sputnik) — La Organización de las Naciones Unidas (ONU) no dispone de información sobre el incidente del dron estadounidense en el mar Negro, pero el... 15.03.2023, Sputnik Mundo

La ONU no disponen de ningún medio para controlar la situación y toda la información que tiene procede de fuentes abiertas, añadió Dujarric. El 14 de marzo, el Ministerio de Defensa ruso reportó que un avión no tripulado MQ-9 estadounidense cayó en el mar Negro al realizar maniobras bruscas después de que se enviaran aviones de combate para interceptarlo. Los cazas rusos no entraron en contacto con el dron ni utilizaron armas contra él, añadió la cancillería.A su vez, desde el Comando Europeo de EEUU denunciaron que una aeronave rusa de combate Su-27 durante una intercepción "insegura y poco profesional" golpeó la hélice del dron MQ-9 "que estaba operando dentro del espacio internacional sobre el mar Negro".El Servicio de Inteligencia Exterior ruso emitió un comunicado en el que afirma que EEUU realiza una vigilancia de inteligencia en el mar Negro utilizando todos sus medios tecnológicos. El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev, declaró que Moscú intentará recuperar los restos del dron estadounidense en el mar Negro.

