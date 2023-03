https://sputniknews.lat/20230315/la-quiebra-del-banco-de-silicon-valley-esta-profundamente-enredada-con-la-crisis-de-2008-1136863531.html

La quiebra del Banco de Silicon Valley "está profundamente enredada" con la crisis de 2008

La quiebra del Banco de Silicon Valley "está profundamente enredada" con la crisis de 2008

En diálogo con Sputnik, el economista argentino Francisco Cantamutto afirma que el cierre del Silicon Valley Bank de EEUU no es un episodio aislado, sino que... 15.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-15T01:25+0000

2023-03-15T01:25+0000

2023-03-15T01:25+0000

economía

silicon valley

eeuu

colapso del silicon valley bank

silicon valley bank

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0c/1136762468_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_927bfa567f2fa5a4f0d5024729c8a28b.jpg

El colapso del banco de Silicon Valley "no es un rayo en noche serena", sino que "forma parte de la serie de desestabilizaciones que provienen a partir del estallido de la crisis de 2008 y en especial con la crisis de la pandemia, cuyos resultados aún no terminamos de procesar", sostiene el también docente universitario e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) del país sudamericano.De acuerdo a Cantamutto, durante la larga década de estancamiento poscrisis de 2008, muchos bancos y empresas pudieron financiarse a tasas de interés cercanas a cero o incluso tasas reales negativas, debido a la política de expansión monetaria de los países centrales.En ese sentido, el banco de Silicon Valley "podía tomar recursos a muy baja tasas y al mismo tiempo lo prestaba a start-ups tecnológicas", que "por ser empresas de tecnología de punta que recién inician, es capital altamente riesgoso", destacó el economista."Prestaba con alto riesgo y tomaba con costo cercano a cero", resumió. A merced del aumento de la inflación en todo el mundo en el último año, producto de la pandemia de COVID-19 y las consecuencias de las sanciones de Occidente contra Rusia por su operación militar especial en Ucrania, los países centrales han empezado a subir las tasas de interés.En la medida que esto ocurre, "el Gobierno de EEUU ha señalado que va a hacer un salvataje, de manera preventiva y con mucha rapidez, para evitar que se siga propagando, porque apenas empezó a visualizarse este riesgo, las acciones del banco empezaron a caer muy velozmente", apunta el economista argentino.Cantamutto advierte que el escenario bancario de Silicon Valley "se esparció por otras entidades financieras semejantes e incluso sobre criptomonedas que se suponían inmunes a la inestabilidad financiera".Salvataje gubernamentalLa celeridad de la Reserva Federal estadounidense en evitar que la crisis se expanda "viene a poner en juego una de las funciones básicas de los bancos centrales, que es ser prestamista de última instancia", dijo."Y aun cuando estemos en desacuerdo sobre a quién prestan o por qué lo hacen, demuestra la necesidad de contar con una entidad de este tipo que regule ante situaciones de pánico o crisis, que eviten propagarse con mayor velocidad al resto del sistema financiero y de la actividad económica", aseveró Cantamutto.Fuera de juego libertarioAnte la evidencia de esta nueva crisis "se caen rápidamente las consignas facilistas de los libertarios, que consideran inútiles entidades como un Banco Central", consideró el economista argentino."En el fondo saben que es necesaria una entidad que regule, ordene y proteja el mercado ante fenómenos de inestabilidad, porque el sistema financiero es intrínsecamente inestable", subrayó el economista argentino.Encarecimiento del créditoEn la actualidad hay "una situación en la cual el crédito barato que estaba disponible a lo largo de la última década empieza a encarecerse, a hacerse más escaso", explicó.Es una dificultad originada "ante el aumento de las tasas de interés que, como último antecedente similar en cuanto a la velocidad en el incremento de las tasas de interés, tiene al conocido Shock Volcker, ideado en la década de 1970", bautizado con el nombre del presidente de la Reserva Federal, "para limitar los financiamientos bancarios de alto riesgo", analizó.Esa medida fue tomada "para tratar de controlar la inflación y produjo una serie de cambios, no solo en términos de recesión, sino a nivel estructural en torno a dónde se produce y qué", aclaró Cantamutto.Por ahora, "el Gobierno de Biden ha demostrado mucho pragmatismo, por lo cual está por verse qué otro tipo de políticas se están conjugando con esta", concluyó el economista.

https://sputniknews.lat/20230314/puede-ser-fatal-empresas-latinoamericanas-sufren-la-caida-del-silicon-valley-bank-1136850304.html

https://sputniknews.lat/20230314/la-quiebra-del-silicon-valley-bank-causara-shock-y-panico-en-el-mercado-1136819178.html

https://sputniknews.lat/20230313/hsbc-adquiere-la-subsidiaria-britanica-del-silicon-valley-bank-1136775782.html

https://sputniknews.lat/20230313/colapso-del-silicon-valley-bank-riesgos-repercusiones-e-impacto-en-el-extranjero-1136794427.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

silicon valley, eeuu, colapso del silicon valley bank, silicon valley bank, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis