La UE considera que el accidente del dron estadounidense es asunto de EEUU y Rusia

La UE considera que el accidente del dron estadounidense es asunto de EEUU y Rusia

BRUSELAS (Sputnik) — La Unión Europea considera que el accidente del dron estadounidense sobre el mar Negro es un asunto interno de EEUU y Rusia, declaró el... 15.03.2023, Sputnik Mundo

defensa

mar negro

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

incidente con un dron estadounidense sobre el mar negro

rusia

eeuu

ucrania

europa

comando europeo de eeuu

El 14 de marzo, el Ministerio de Defensa ruso reportó que la Fuerza Aeroepacial detectó el dron estadounidense MQ-9 mientras se encontraba cerca de la península de Crimea y se dirigía hacia la frontera de Rusia, violando el régimen provisional del uso del espacio aéreo sobre el mar Negro, establecido en relación con la operación militar en Ucrania y publicado de acuerdo con las normas internacionales. Las fuerzas de defensa aérea levantaron cazas en el aire para identificar al infractor, pero los aviones "no utilizaron armas aerotransportadas, no entraron en contacto con el vehículo aéreo no tripulado y regresaron a salvo a su aeródromo de base", y el dron se estrelló en el agua tras una maniobra brusca. A su vez, desde el Comando Europeo de EEUU denunciaron que una aeronave rusa de combate Su-27 durante una intercepción "insegura y poco profesional" golpeó la hélice del dron MQ-9 "que estaba operando dentro del espacio internacional sobre el mar Negro".

mar negro

eeuu

ucrania

unión europea

mar negro, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, incidente con un dron estadounidense sobre el mar negro, rusia, eeuu, ucrania, europa, comando europeo de eeuu, unión europea