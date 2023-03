https://sputniknews.lat/20230315/putin-la-economia-rusa-no-solo-aguanto-las-sanciones-sino-que-esta-en-auge-1136902489.html

Putin: "La economía rusa no sólo aguantó las sanciones, sino que está en auge"

Putin: "La economía rusa no sólo aguantó las sanciones, sino que está en auge"

Lo afirmó Putin en su viaje a la capital de la república de Buriatia.

La economía rusa no solo aguantó ante las sanciones, sino que está en auge, afirma PutinSe equivocan quienes piensan que la única preocupación de Rusia es garantizar la producción en cantidades necesarias de equipos de combate, armas y municiones para las tropas que llevan a cabo la operación militar especial en Ucrania. La industria del complejo militar funciona como un reloj suizo, mientras la vida cotidiana de los rusos de a pie casi nada ha cambiado, ya que el Gobierno elabora y realiza con éxito programas de desarrollo, tanto industriales, como sociales, y en otros ámbitos.Así lo demuestra el viaje de Putin a la capital de la república de Buriatia, Ulán-Udé, donde presidió una reunión con los dirigentes de las regiones de Rusia en Siberia Oriental y el Extremo Oriente, centrada en la situación económica y social en estas entidades federadas y los planes de desarrollo de los vastos territorios de esa parte del país para 2030 y más allá.MQ-9 Reaper: el dron de EEUU que fue a cosechar datos al marLa mañana de este martes un dron de vigilancia y reconocimiento MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea de EEUU violó las restricciones temporales impuestas al uso del espacio aéreo sobre el mar Negro. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, el dron se dirigía hacia el espacio aéreo ruso con los transpondedores apagados y perdió el control tras realizar una brusca maniobra, perdiendo altitud hasta estrellarse en el agua. Los cazas Su-27 que despegaron al detectar la aeronave no entraron en contacto con el dron y tampoco hicieron uso de sus respectivos equipos, aclaró el organismo. El embajador de Rusia en Washington, Anatoli Antónov, expresó que "los aviones y barcos estadounidenses no tienen nada que hacer cerca de las fronteras rusas".Ecuador y Argentina se distancian por exministra correístaQuito declaró persona no grata al embajador argentino, Gabriel Fucks, al darse a conocer que la exministra de obras públicas de Ecuador María de los Ángeles Duarte, se encontraba en Caracas. La exministra, quien estaba alojada en la Embajada argentina desde 2020 tras ser condenada a 8 años de prisión en el caso Sobornos, aduce que es parte de la persecución política de los gobiernos de Moreno y Lasso contra los correístas.Pamela Aguirre, Asambleísta del Ecuador por UNES, señaló que "Lasso está solo en el Ecuador y, seguramente, terminará solo en Latinoamérica. El problema grande que ha tenido este gobierno es que no cumplió lo que dicen los acuerdos internacionales sobre el derecho de asilo".El reto del Gobierno de Gustavo PetroRecientemente el Gobierno de Colombia anunció el establecimiento para una mesa de diálogo entre autoridades colombianas y el Estado Mayor Central de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC]. Anteriormente, el grupo paramilitar Clan del Golfo anunció sus intenciones de participar en la política de paz total del Gobierno colombiano.La analista internacional y defensora de DDHH Rosalba Alarcón Peña, advirtió que a los grupos paramilitares nuestra invitada comentó, "no se les reconoce como un ente político, sino como un ente totalmente criminal, narcoparamilitar y por lo tanto solo queda que la ley de ajusticiamiento que está promoviendo el Estado".ChatGPT podría sustituir en un futuro próximo a trabajadores de estas 20 profesionesLa inteligencia artificial está tomando fuerza de manera activa, uno de los hitos revolucionarios actualmente es el muy conocido ChatGPT, creación de la empresa OpenAI. Esta herramienta de inteligencia artificial tiene la facultad de entablar una conversación, hasta generar código de programación, pero, además según un estudio, trabajadores de al menos 20 profesiones podrían ser desplazados por esta herramienta virtual.¿Pueden algunos trabajos ser reemplazados por ChatGPT? Octavo Mandamiento realizó entrevista al famoso chatbot para conocer sus opiniones al respecto.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

