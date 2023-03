https://sputniknews.lat/20230315/revelan-nuevos-datos-de-las-ejecuciones-en-masa-por-verdugos-lituanos-en-la-segunda-guerra-mundial-1136872185.html

Revelan nuevos datos de las ejecuciones en masa por verdugos lituanos en la Segunda Guerra Mundial

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) publicó en su página web nuevos documentos sobre la participación de colaboradores lituanos de la Alemania nazi... 15.03.2023, Sputnik Mundo

Tras el ataque de Alemania a la URSS en el territorio ocupado, los nazis captaron a nacionalistas bálticos de entre la población local para hacer su trabajo sucio. Llevaron a cabo acciones punitivas contra civiles, prisioneros de guerra soviéticos y la liquidación de judíos.Sobre esto, en particular, se informó en un memorando del jefe del Departamento de contrainteligencia militar del 11º Ejército de Guardias, el coronel Nikolái Mitrofánov, al Consejo Militar del Ejército del 24 de octubre de 1944."En el curso del trabajo operativo en el territorio liberado hemos establecido los hechos del exterminio masivo de ciudadanos soviéticos durante la ocupación alemana de la República Socialista Soviética de Lituania", escribió Mitrofánov.Detalló que de acuerdo con los materiales de los agentes expuestos de los castigadores enemigos, traidores y colaboradores alemanes activos se estableció que "durante el período de ocupación de los invasores fascistas (...) fueron fusilados y ejecutados más de 20.000 ciudadanos soviéticos inocentes, especialmente de la población judía y activistas del partido y soviéticos".Registro de la unidad de contrainteligencia militar del 11.º Ejército de Guardias sobre las atrocidades cometidas por las autoridades de ocupación alemanas y sus cómplices en la ciudad de Serje, RSS de Lituania, fechado el 8 de agosto de 1944.Cómo mataron a personas inocentesAcerca de cómo exactamente los nacionalistas lituanos mataron a personas inocentes, durante un interrogatorio en la contrainteligencia soviética Smersh (Muerte a los espías) en agosto de 1944, habló un tal Herman Pavlaitis, quien voluntariamente se unió a las filas de la Policía alemana inmediatamente después de la ocupación de la URSS lituana por los nazis.De acuerdo con Pavlaitis, su deber como policía "era llevar a cabo medidas para destruir a la población judía, a los comunistas y a las personas leales al Gobierno soviético, destinadas a fortalecer el orden fascista en Lituania".Pavlaitis también confesó que, al principio de su servicio a los nazis, había participado activamente en la ejecución en masa por parte de la policía de la población judía de la ciudad de Ludvinava, en el condado de Marijampolė.Asimismo, describió cómo participó en el asesinato en masa de varios miles de judíos en Lituania en agosto de 1941.En total, unos 7.700 judíos de distintas edades fueron conducidos allí: "Los judíos condenados a muerte fueron custodiados durante tres días, durante los cuales no recibieron ni agua ni comida. Al tercer día todos los judíos fueron fusilados". Según Pavlaitis, él mismo llevó a Mariampol a unas 700 personas de distintas edades, desde bebés hasta ancianos.En los primeros días de la ocupación hitleriana se formó la Policía de seguridad lituana. La población judía se convirtió en el principal objetivo de los colaboradores lituanos de los hitlerianos desde el principio de la ocupación del territorio de la RSS de Lituania.Además, en comparación con Letonia y Estonia, el odio a los judíos en Lituania alcanzó tal nivel que incluso los nazis se asombraban de la crueldad de sus cómplices locales, señalaron los expertos en nacionalismo báltico.Entonces, los nazis crearon 24 batallones de fusileros de autodefensa (más tarde conocidos como batallones Schutzmannschaft), cada uno de 500 a 600 hombres. En particular, en febrero y marzo de 1943, el 2.º Batallón Shutszmannschaft lituano participó en una importante acción antipartisana Magia de invierno en la frontera entre Letonia y Bielorrusia, cooperando con varios Batallones Shutszmannschaft letones y el 50.º ucraniano.Cooperación de los castigadores lituanos y ucranianosLa cooperación entre los castigadores lituanos y ucranianos continuó durante el conflicto armado en Donbás. El Comité de Investigación (CI) de Rusia informó a finales de noviembre de 2022 de que Lituania se encontraba entre los países que más activamente suministraban mano de obra a Kiev desde 2014 —junto con el Reino Unido, Estados Unidos, Polonia, Canadá y varios otros Estados—. Incluso antes de que comenzara la operación militar especial rusa, una "legión extranjera" había estado operando, con ciudadanos de Polonia, Estonia, Letonia y Lituania uniéndose a ella, señaló el CI.Además, según el Comité de Investigación, los lituanos formaban parte de los especialistas extranjeros que instruían a los militares ucranianos sobre el manejo de armas extranjeras, la coordinación de combates y el combate en diferentes condiciones.En octubre del año pasado, el canal de televisión Sky News informó sobre el creciente número de lituanos que deseaban unirse a la Unión de Fusileros Lituanos. La organización se fundó en 1919. Tras la adhesión de Lituania a la URSS en 1940, la organización fue prohibida y la mayoría de sus miembros fueron detenidos.Tras la Segunda Guerra Mundial, los miembros de la Unión se unieron a los Hermanos del Bosque, los grupos armados nacionalistas que actuaron en el país en las décadas de 1940 y 1950, y que fueron derrotados por las fuerzas de seguridad soviéticas, el Ministerio del Interior y el Ejército.

