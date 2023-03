https://sputniknews.lat/20230315/washington-no-busca-que-la-crisis-de-ucrania-se-torne-en-un-conflicto-entre-rusia-y-eeuu-1136884338.html

Washington no busca que la crisis de Ucrania se torne en un conflicto entre Rusia y EEUU

WASHINGTON (Sputnik) — La Casa Blanca no quiere que la crisis de Ucrania se convierta en un conflicto entre EEUU y Rusia, dijo a la prensa el portavoz del... 15.03.2023, Sputnik Mundo

Además, Kirby afirmó que Washington no está preocupado por los simulacros de Rusia, China e Irán en el Golfo de Omán, pero que los monitoreará. "No es la primera vez que los rusos y los chinos entrenan juntos. Así que vamos a verlo, lo monitorearemos, obviamente, para asegurarnos de que no haya amenaza, no hay amenaza resultante de este ejercicio de entrenamiento para nuestros intereses de seguridad nacional o los de nuestros aliados y socios en la región, pero las naciones entrenan, lo hacemos todo el tiempo. Y lo observaremos lo mejor que podamos", dijo el portavoz. China, Irán y Rusia llevarán a cabo del 15 al 19 de marzo un simulacro naval conjunto en el golfo de Omán, informó el Ministerio de Defensa chino. Especificó que estas maniobras se desarrollarán según los acuerdos de las fuerzas armadas chinas, iraníes, rusas y de otros países.

