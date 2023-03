'Washington Post': crece el pesimismo en Ucrania por escasez de tropas calificadas y pérdidas

https://sputniknews.lat/20230315/washington-post-crece-el-pesimismo-en-ucrania-por-escasez-de-tropas-calificadas-y-perdidas-1136859604.html

"La calidad de la fuerza militar de Ucrania (...) se ha visto degradada por un año de bajas que sacaron del campo de batalla a muchos de los combatientes más experimentados, lo que llevó a algunos funcionarios ucranianos a cuestionar la disposición de Kiev para montar la tan esperada ofensiva de primavera", dice el artículo, elaborado con la opinión de varios funcionarios de los EEUU y Ucrania con conocimiento del conflicto y las realidades del frente.De acuerdo a la nota, la llegada de reclutas sin experiencia, traídos para cubrir las numerosas bajas que el Ejército viene sufriendo, ha cambiado el perfil de la fuerza ucraniana, que, afirma el Washington Post, también sufre escasez básica de municiones, incluidos proyectiles de artillería y bombas de mortero.La situación, que el diario estadounidense califica de "sombría", ha provocado un pesimismo palpable, según los autores de la nota, desde las trincheras hasta los pasillos del poder en Kiev.El diario cita a un alto funcionario del régimen de Kiev quien, hablando en condición de anonimato, califica la cantidad de tanques prometidos por Occidente para suministrar a Ucrania como una cifra "simbólica", mientras que el artículo recoge la opinión de otras personas con conocimiento del tema que se muestran pesimistas de que el armamento llegará a tiempo."Si tienes más recursos, atacas más activamente", dice el alto funcionario ucraniano. "Si tienes menos recursos, defiendes más. Por eso, si me preguntas personalmente, no creo en una gran contraofensiva para nosotros. Me gustaría creer en ello, pero estoy mirando los recursos y preguntando: '¿Con qué?' Tal vez tengamos algunos avances localizados"."No tenemos la gente ni las armas", se sincera el alto funcionario en la nota, echando por tierra cualquier posibilidad de una inminente contraofensiva. "Y conoces la proporción: cuando estás a la ofensiva, pierdes el doble o el triple de personas. No podemos darnos el lujo de perder a tanta gente".En la nota aparecen las declaraciones de otro alto funcionario ucraniano, que afirma que el Ejército de su país ha perdido a muchos de los oficiales que recibieron entrenamiento estadounidense durante los últimos nueve años, es decir, tras el golpe de Estado contra el presidente Víctor Yanukóvich, que financió Estados Unidos. Esto, dice el alto funcionario, ha "erosionado" al Ejército ucraniano.Otro motivo para explicar el fracaso ucraniano que menciona la nota es la falta de voluntarios para luchar. Al comienzo del conflicto, los ucranianos se apresuraban a por pelear por su país, señala la nota, mientras que ahora evitan salir a la calle para no ser reclutados, algo que está haciendo que el régimen de Kiev comience a restringir libertades.La nota recuerda que pese a las grandes promesas de Washington de entrenar al Ejército ucraniano para manejar el armamento que le ha suministrado, recién en enero de este año ha comenzado a hacerlo, mientras que Alemania, otro de los países que más ha declarado públicamente que ayudará a su vecino europeo, apenas entrenó a un batallón de 650 personas.El diario precisa que los funcionarios de EEUU esperan una ofensiva de Ucrania en el campo de batalla para fines de abril o principios de mayo, pero aclara de que son conscientes de que el escenario actual "favorece a Rusia, que tiene más personas, dinero y fabricación de armas".

