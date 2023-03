https://sputniknews.lat/20230315/zajarova-prorroga-de-60-dias-del-acuerdo-de-granos-es-un-balde-de-agua-fria-para-eeuu-y-la-ue-1136866079.html

Zajárova: la prórroga de 60 días del acuerdo de granos es "un balde de agua fría" para EEUU y la UE

Zajárova: la prórroga de 60 días del acuerdo de granos es "un balde de agua fría" para EEUU y la UE

Los países occidentales esperaban que "las cosas siguieran un guion que les beneficiaba, en el que las exportaciones agrícolas rusas estaban bloqueadas...

Tras la extensión de la Iniciativa de Granos del Mar Negro, que el Gobierno ruso anunció sería por 60 y no 120 días como las potencias occidentales pretendían, la vocera advirtió que trae aparejados beneficios considerables para el régimen de Kiev, incluso para pagar los suministros occidentales de armas y municiones que fluían a territorio ucraniano.Zajárova criticó además las palabras del portavoz del Departamento de Estado de los EEUU, Ned Price, quien desestimó la denuncia del viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Vershini,n sobre que el alivio de las sanciones a los productos agrícolas y fertilizantes rusos no estaba funcionado en la práctica.El alto diplomático ruso había explicado que aunque las exportaciones agrícolas del país no fueron un blanco explícito de las sanciones de Occidente, las restricciones a los servicios de pagos, de logística y seguros han creado una barrera para que la nación eslava pueda exportar sus propios granos y fertilizantes.En ese sentido, Zajárova tildó las declaraciones de Price, quien dijo que los argumentos de Vershinin no eran ciertos, de "sorprendentes por su hipocresía, su falta de profesionalidad y su completa distorsión de los hechos reales".De hacerlo, añadió, "las palabras sobre la falta de vinculación entre ambos acuerdos no habrían sonado tan ridículas y humillantes a cualquier diplomático profesional, incluidos los de la misión de la UE".Vale recordar que el acuerdo permite que las cargas ucranianas naveguen a través de un corredor seguro, pero también establece el desbloqueo de las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes. El pacto fue alcanzado en agosto de 2022 con la mediación de Turquía y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para aliviar la crisis alimenticia internacional. y expira el próximo 18 de marzo, después de que fuera prolongado inicialmente por 120 días.El 13 de marzo, el viceministro Vershinin afirmó, tras conversaciones mantenidas en Ginebra con representantes de la ONU, que Rusia no se oponía a una nueva prórroga de la iniciativa de Granos del mar Negro, pero aclaró que solo durante 60 días.Según Naciones Unidas, la iniciativa ya ha permitido la exportación de 24 millones de toneladas de grano y el cruce de más de 1.600 buques a través del mar Negro. Sin embargo, Moscú subrayó que la liberación de las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes no se ha cumplido, a pesar de las promesas de la ONU, y que estaba siendo saboteado por Occidente.Además, el Gobierno ruso denunció que el acuerdo solo ha desbloqueado efectivamente las exportaciones comerciales de grano desde Ucrania, con lo que los alimentos no fluyen hacia los países necesitados de África y Asia, sino nada más hacia Europa.

