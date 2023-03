https://sputniknews.lat/20230316/bashar-asad-creo-que-la-tercera-guerra-mundial-ya-esta-en-marcha-1136953121.html

Bashar Asad: "Creo que la Tercera Guerra Mundial ya está en marcha"

Bashar Asad: "Creo que la Tercera Guerra Mundial ya está en marcha"

Asad afirma que la Tercera Guerra Mundial "ya está en curso"Sustanciales. Así calificó el servicio de prensa del Kremlin las negociaciones entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su par de Siria, Bashar Asad, en el marco de su visita oficial a Moscú. "Se llevaron a cabo unas negociaciones muy sustanciales al más alto nivel, precedidas por contactos [...], en particular, a nivel de los Ministerios de Exteriores y de Defensa", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Por su parte, Damasco ha informado que ambos mandatarios han examinado "una amplia gama de cuestiones políticas y económicas".Consultado sobre si el conflicto en Ucrania podría derivar en la Tercera Guerra Mundial, Asad respondió: "Creo que la Tercera Guerra Mundial ya está en marcha".Comercio de Rusia: ganancias exorbitantesEl Servicio Federal de Aduanas de Rusia ha informado que la balanza comercial del país registró un superávit de 332.400 millones de dólares en 2022 debido al aumento de los precios de los recursos energéticos, en especial, el petróleo.En este contexto, días pasados el ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissamí, se ha reunido con el presidente de la empresa estatal rusa Rosneft, Igor Séchin, con quien ha cerrado una agenda de trabajo para aumentar la producción de crudo y avanzar en nuevas oportunidades.Chile busca discutir con Bolivia y Venezuela la migración irregularEl presidente de Chile, Gabriel Boric, recorrió la localidad norteña de Colchane para revisar el despliegue de las Fuerzas Armadas en el control fronterizo y anunciar inversiones en infraestructura. Asimismo, anunció conversaciones con países vecinos para tratar el tema de la migración ilegal y declaró que "hará la vida imposible" de aquellos que entren al país con ánimos de delinquir.Por otro lado, culpó a Bolivia de no reconducir a los migrantes colombianos y venezolanos que llegan a Chile a través de este país. La respuesta del Gobierno boliviano es que no hay ningún acuerdo al respecto que los obligue a reconducir a los migrantes. Desde Venezuela le respondieron que no han recibido ninguna propuesta de trabajar en conjunto y le exigieron al Gobierno de Boric que respete los derechos humanos de los migrantes.Patricio Mery Bell, periodista y analista internacional chileno, sostiene que "Gabriel Boric, en materia internacional, es la continuidad de Sebastián Piñera. Segundo, no existen tratados, convenios, ni nada que obligue al gobierno boliviano, y menos al venezolano que lo han tratado tan mal desde Chile".Líderes de Venezuela y Nicaragua abogan por mundo multipolar junto con ChinaLos líderes de Venezuela y Nicaragua, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, han participado del 'Encuentro Mundial de Partidos Políticos', organizado por el Partido Comunista de China e inaugurado por el secretario general del partido, y presidente del gigante asiático, Xi Jinping. Los mandatarios coincidieron con el mandatario chino de que se debe reformar el sistema de gobernanza global, abogando por un rumbo más justo y razonable.Francisco González, experto en sistemas de integración regional y abogado, subraya que "en este momento el modelo neoliberal no es solamente economicista, es un modelo guerrerista que se impone y se ha impuesto. La historia nos ha dicho que se ha impuesto a partir del guerrerismo y la bota militar".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

