Cancillería china: Pekín confía en una eficaz realización del acuerdo de granos

PEKÍN (Sputnik) — China confía en un eficaz cumplimiento del acuerdo de granos y está lista para cooperar con todas las partes con el fin de garantizar la... 16.03.2023, Sputnik Mundo

El portavoz recordó que China promovió una iniciativa sobre la cooperación internacional en materia de la seguridad alimentaria. "Estamos preparados para fortalecer la cooperación con todas las partes con el fin de contribuir a lograr un consenso internacional más amplio en esta materia y hacer un aporte positivo a la garantía de la seguridad alimentaria mundial", subrayó. Anteriormente, el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Vershinin dijo a los periodistas que la nueva prórroga de este acuerdo (conocido como la Iniciativa de Granos del Mar Negro) por otros 60 días, aceptada por Rusia, es un período suficiente para lograr avances en el desbloqueo de las exportaciones de víveres y abonos de Rusia. La Iniciativa de Granos es parte integrante de un acuerdo más amplio, que estipula el desbloqueo de las exportaciones rusas de víveres y abonos. Moscú denunció en mas de una ocasión que eso no se cumple, pese a las aseveraciones de la ONU de que se levantarán todas las restricciones. El 22 de julio, Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear las exportaciones de granos y fertilizantes de Ucrania por el mar Negro en medio de las hostilidades. El acuerdo en cuestión vencía el 18 de noviembre, pero se preveía su prórroga automática por 120 días —hasta el 18 de marzo de 2023— de no presentar objeciones las partes. La Cancillería rusa constató entonces que "las objeciones no se presentaron" y señaló al mismo tiempo que la parte rusa acepta la prolongación técnica de la Iniciativa de Granos del Mar Negro sobre la salida de granos ucranianos sin que se cambien las fechas establecidas.

