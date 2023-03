https://sputniknews.lat/20230316/como-siria-anulo-los-planes-de-occidente-para-remover-a-asad-y-aislar-a-damasco-1136913320.html

Cómo Siria anuló los planes de Occidente para remover a Asad y aislar a Damasco

Cómo Siria anuló los planes de Occidente para remover a Asad y aislar a Damasco

El 15 de marzo se cumple el 12º aniversario del conflicto sirio, que comenzó con disturbios que luego se tradujeron en un enfrentamiento multinacional avivado... 16.03.2023, Sputnik Mundo

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/10/1136912065_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c2716dc40af35bb8cda69b4085ad4af3.jpg

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo sirio, Bashar al-Asad, mantuvieron un encuentro en el Kremlin este miércoles 15 de marzo. Este último todavía dirige los destinos de Siria, a pesar del intento de Occidente de reemplazarlo con un representante yihdasita títere durante la sangrienta guerra civil que estalló hace exactamente 12 años.Del mismo modo, los gobiernos occidentales fracasaron en su intento de aislar a Damasco. Por el contrario, actualmente se llevan a cabo conversaciones sobre el regreso de Siria a la Liga Árabe, la principal asociación de países independientes del norte de África y Medio Oriente. El respaldo de Arabia Saudí a la iniciativa ha revitalizado las conversaciones: el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud dejó en claro el mes pasado en la Conferencia de Seguridad de Múnich que aislar a Siria no estaba funcionando."Creo que no son solo los Estados del Golfo los que tienen un nuevo enfoque hacia Siria, también es Jordania y algunos otros países árabes. Después de 12 años de crisis sin ningún atisbo de una solución, hay un entendimiento más profundo en el Medio Oriente, en los países árabes, incluido el Golfo, que la crisis siria debe llegar a su fin. De lo contrario, esta podría extenderse a los países vecinos", dijo a Sputnik el analista Oraib Al-Rantawi, fundador y director general del Centro de Estudios Políticos Al Quds, con sede en Amán."Hay un nuevo enfoque que ha sido adoptado por muchos países árabes, incluidos Jordania, Irak, Líbano, Arabia Saudí, recientemente, antes de los Emiratos, Baréin y Omán. Y también por parte de Argelia, Túnez. La mayoría de los países árabes realmente están adoptando un nuevo enfoque", continuó el también columnista y reconocido escritor.Suspensión de Siria y su camino de regresoSiria fue suspendida de la Liga Árabe tras los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados de oposición en 2011. En marzo de 2012, el grupo panárabe decidió otorgar su asiento a la Coalición Nacional para las Fuerzas Revolucionarias y la Oposición Siria, el grupo de oposición que contaba con el respaldo de casi 100 estados, incluido Estados Unidos.Aun así, dos años después, el secretario general de la Liga Árabe, Nabil al-Arabi, anunció que el puesto de Siria en el grupo permanecería vacante, ya que las fuerzas de oposición sirias no habían logrado establecer las instituciones apropiadas.Para septiembre de 2015, los grupos yihadistas ya estaban muy cerca de la capital siria, Damasco, que estaba a casi dos o tres semanas de caer ante grupos terroristas respaldados por extranjeros. La decisión de Rusia de ayudar a Siria a pedido del gobierno legítimo de Damasco en septiembre de 2015 fue un gran punto de inflexión, según los especialistas.Además, el 16 de diciembre de 2018, el presidente sudanés, Omar al-Bashir, se convirtió en el primer líder de la Liga Árabe en visitar Siria tras su expulsión. El arribo fue interpretado por los observadores occidentales como un gesto de amistad por parte de Arabia Saudí, que mantenía estrechos lazos con Jartum.Emiratos Árabes Unidos reabrió su embajada en Damasco en diciembre de 2018, mientras que Baréin anunció que el reino no había roto lazos diplomáticos con Siria a pesar de la guerra civil. Varios países del norte de África (Argelia, Marruecos y Túnez) también celebraron el posible regreso de Damasco al redil árabe. El 31 de diciembre de 2018, Kuwait insinuó que más naciones árabes podrían reabrir sus embajadas en la República Árabe Siria.Como era esperable, Washington y sus aliados intentaron obstaculizar el proceso. En 2019, el gobierno de Donald Trump adoptó la llamada Ley César, imponiendo amplias sanciones a Damasco y amenazando a otros actores mundiales contra la colaboración con el gobierno sirio legítimo.Sin embargo, en febrero de 2020, el presidente de Argelia, Abdelmajid Tebboune, reanudó los llamamientos para la readmisión de Siria en la unión panárabe. Por su parte, el ministro de Industria y Comercio de Jordania visitó Damasco el 5 de marzo de 2020. En enero de 2021, Moscú y Riad coincidieron en la "importancia de que Siria regrese a la Liga Árabe lo antes posible". El 3 de mayo de 2021, una delegación saudita de alto nivel encabezada por el jefe del servicio de inteligencia Khalid al-Humaidan se reunió con el presidente sirio, Bashar al-Asad, en Damasco.Según los interlocutores de Sputnik, el último impulso para restablecer la membresía de Siria en la Liga Árabe fueron los devastadores terremotos de inicios de febrero, que asestaron un duro golpe a la República Árabe. Más de 50.000 personas murieron y millones más fueron desplazadas después de una serie de sismos que sacudieron el sur de Turquía y el norte de Siria el 6 de febrero.El analista llamó particularmente la atención sobre los esfuerzos recientes del ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, quien dejó en claro el mes pasado que la situación actual no era sostenible."Realmente es necesario adoptar un nuevo enfoque", dijo también el académico. "Arabia Saudí será el anfitrión de la próxima cumbre árabe, y lo más probable es que Siria sea parte de ese encuentro. Solo hay un país árabe que todavía está en contra de esta apertura con el [gobierno] de al-Asad, y es Qatar. Salvo Kuwait y Marruecos, que están reacios pero silenciosos, el resto de los países árabes estarán a favor de que Siria vuelva al mundo árabe".Un boicot que fracasóLos esfuerzos de Occidente para aislar a Siria fracasaron porque el aislamiento tradicional ya no es efectivo, según el analista político Ahmed Al Ibrahim, radicado en Riad."Hemos visto cuánto aisló Occidente a Irán y míralos dónde están ahora (...) Occidente también está aislando a Rusia debido al conflicto ucraniano. Y vemos que Rusia básicamente tiene otros mercados. Tienen a China, tienen a India, tienen el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG)", apuntó. "El intento de aislamiento ya no funciona. Lo necesario es sentarse alrededor de una mesa para trabajar por lo que se necesita hacer y no molestar a la gente de estas naciones. Porque estos bloqueos lo único que logran es que los ciudadanos tengan una mala impresión de los países que los están estancando y aislando", estimó."Vimos esto en los últimos años, cuando Arabia Saudí insistió en respetar su compromiso dentro de la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo)", continuó Al-Rantawi.Este cambio hizo más claro el retroceso del papel de Estados Unidos en la región y la tendencia de muchos países árabes a diversificar sus relaciones internacionales y a abrirse con otros jugadores en el mundo, como Rusia, China, y la India.Rusia hizo mucho para estabilizar SiriaLos especialistas consultados por Sputnik señalaron el rol fundamental que tuvo Rusia en la región del Medio Oriente durante los últimos años, ayudando a restaurar la confianza en el futuro de Siria."Rusia ha jugado un gran papel en la estabilización de Siria y, básicamente, ha brindado una ventana para abrir canales con otros países", dijo Al Ibrahim. Al Ibrahim también citó los lazos de larga data de Rusia con la República Árabe Siria, que se remontan a la era soviética.En realidad, muchos países árabes confían en los canales rusos para facilitar la comunicación con el gobierno de al-Asad, señaló Al-Rantawi, y agregó que Rusia tiene vínculos sólidos con muchos países árabes, incluidos los Estados del Golfo."Creo que la presencia rusa en Siria es un factor alentador para que muchos países árabes reanuden los contactos con Damasco", dijo Al-Rantawi. "Esto es muy diferente de un país a otro, basado en las diferencias entre sus intereses"."Esperemos que esto se estabilice más en la región, esta región, especialmente liderada por Arabia Saudí, quiere eliminar todos los problemas que están sucediendo a su alrededor. Necesitamos tener una región estabilizada. Necesitamos hablar con todos, necesitamos trabajar con todos", concluyó Al Ibrahim.

siria

eeuu

damasco

occidente

