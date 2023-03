El Gobierno de Argentina denunciará a distribuidora eléctrica por cortes de luz

https://sputniknews.lat/20230316/el-gobierno-de-argentina-denunciara-a-distribuidora-electrica-por-cortes-de-luz-1136946531.html

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno argentino presentará una denuncia penal contra una de las dos grandes distribuidoras de electricidad de Buenos Aires... 16.03.2023, Sputnik Mundo

La denuncia se tramitará en las próximas horas contra el gerente general de la empresa y contra todos los miembros de su directorio por malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas. La portavoz del presidente señaló que la denuncia está "debidamente justificada por lo que está sucediendo en las últimas semanas, con 75.000 usuarios que tuvieron cortes que se extendieron en el tiempo". El Gobierno también evalúa retirar la concesión a la compañía a través de una ley tramitada en el Congreso o a través de los organismos correspondientes, informó Gabriela Cerruti. El Ejecutivo debe aguardar la realización de un informe por parte del ENRE que detalla todas las irregularidades cometidas por la distribuidora eléctrica y que estará disponible en un plazo de 90 días. La portavoz sostuvo que "la empresa, a esta altura del partido, no puede alegar nada, porque es la única a la que le está pasando esto, y son las mismas empresas que tuvieron las tarifas dolarizadas, un aumento de 3.000% durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y que nunca, sin embargo, realizaron las inversiones que tenían que hacer". Esta situación "también sucede en un momento en el que algunas voces se empiezan a alzar desde algunos sectores políticos diciendo que el Estado no se haga cargo de ningún servicio, de ninguna prestación, y que deje todo en manos de los privados, pero en algunos casos vemos cuáles son las consecuencias de cómo se llevaron adelante las privatizaciones en manos del neoliberalismo", añadió Cerruti. Inflación En otro tramo de su comparecencia, la portavoz presidencial reconoció que la inflación de febrero, que llegó al 6,6% debido sobre todo al aumento en carnes y telecomunicaciones, era "malísimo", y que "no era el esperado". "No hay excusas para quien va a hacer compras todos los días", pero "el Gobierno sigue con su compromiso firme de avanzar en controlar los precios", planteó en un país donde el encarecimiento de bienes y servicios llegó al 102,5% interananual.Según el análisis del Gobierno, "la sequía hizo aumentar más de 20 puntos el precio de la carne, lo que influyó en más de un punto en la medición general" de la evolución de los precios, mientras que "en los productos que están incluidos en Precios Justos el aumento no llegó a los 5 puntos". La portavoz cuestionó que "las empresas de cable, de telefonía y de servicios web siguen aumentando de forma indiscriminada el precio para los usuarios cuando todavía están vigentes las cautelares que no permiten que se aplique el decreto del Gobierno nacional que estableció que son servicios públicos y por lo tanto que sus precios deben ser regulados". Tensión con ecuador Durante su intervención, Cerruti también fue consultada sobre las tensiones entre Argentina y Ecuador a raíz de que una exministra del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), María de los Ángeles Duarte, asilada en la legación de Buenos Aires en Quito desde 2020, saliera de la misión diplomática sin que se supiera el modo y su destino. El Gobierno argentino había intercedido para que Ecuador le diera un salvoconducto y pudiera viajar a Argentina, pero este le fue denegado en diciembre pasado. En un mensaje a su familia y el país, Duarte dijo que era una "rehén política" del Gobierno ecuatoriano y posteriormente la cancillería argentina dijo que la exministra se presentó en su embajada en Caracas, Venezuela.

