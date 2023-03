https://sputniknews.lat/20230316/la-economia-de-eeuu-al-borde-de-una-debacle-apocaliptica-1136901511.html

La economía de EEUU al borde de una debacle apocalíptica

Caída de Silicon Valley Bank: la mayor debacle desde 2008La debacle del Silicon Valley Bank, la mayor quiebra bancaria desde la crisis de 2008, podría afectar al sector financiero en todo el mundo. Es decir, está descartado que se trate de un déjà vu que está viviendo EEUU, esa paramnesia del reconocimiento de alguna experiencia que se siente como si se hubiera vivido previamente. Y es que precisamente no se trata de un suceso que se siente que ya ha sido vivido: Es un suceso que ya se ha vivido.Pero comencemos por el principio. El viernes pasado, el sistema bancario estadounidense experimentó la quiebra más grande desde la crisis financiera de 2008: Silicon Valley Bank, el decimosexto banco más grande del país, colapsó luego de que los depositantes, en su mayoría vinculados con el sector de la tecnología y empresas respaldadas por capital de riesgo, retiraran su dinero, a medida que crecía la preocupación por la crisis dentro de la entidad. Entonces, entraron en acción los reguladores bancarios estadounidenses interviniendo dicho banco la mañana del viernes ante la veloz fuga de depósitos que sufría.La intervención de la entidad con sede en California, que tiene como principales clientes a emprendedores y empresas tecnológicas de su estado y de Massachusetts, acabó así con dos días de incertidumbre en los que sus acciones se desplomaron en Bolsa, después de que se dieran a conocer sus planes para ampliar capital y la venta en pérdidas de una importante cartera de bonos para no quedarse sin liquidez.Los temores entre los clientes del banco habían crecido en los últimos días, cuando se había informado que el banco se había acercado a Goldman Sachs para que este auxiliara con una venta de acciones por 2.000 millones de dólares. La operación se intentó llevar en secreto, pero al conocerse los usuarios acudieron a sacar su dinero. Esto hizo que la cúpula del banco buscara rápidamente un comprador el viernes, pero los reguladores bancarios intervinieron para no dejar correr más tiempo.Y la cosa no quedó allí. Dos días más tarde, los reguladores cerraron el Signature Bank, con sede en Nueva York, debido a riesgos sistémicos y con el fin de evitar un contagio en el sector. Llegados al domingo 12 de marzo, la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, aseguró que el Gobierno Federal no rescataría al Silicon Valley Bank, pero que ayudaría a los depositantes preocupados por su dinero.Caída transatlánticaPero las fichas también empezaron a moverse al otro lado del Atlántico. El banco británico HSBC, el mayor de Europa, ha acudido al rescate del Silicon Valley Bank. La entidad ha anunciado este lunes la compra de la filial de la estadounidense en Reino Unido por la cantidad simbólica de una libra [1,13 euros].Mientras, las autoridades alemanas de supervisión financiera BaFin han cerrado la filial alemana del banco estadounidense Silicon Valley Bank y consideran que su situación no supone una amenaza para la estabilidad financiera. En tanto, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Paolo Gentiloni, afirmó que la Comisión Europea no detecta ningún riesgo significativo para el sistema financiero de la UE.El lunes todos esperaban las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca. El presidente Joe Biden ha asegurado a la población de su país, la estabilidad del sistema bancario y aprovechó para culpar del colapso de Silicon Valley Bank y el cierre de Signature Bank a la decisión del expresidente Trump en 2018 de eliminar algunas regulaciones bancarias de la era de Obama.Entretanto, este domingo el propio Trump escribió en su red social Truth Social: "Con lo que le está pasando a nuestra economía, y con las propuestas que se están haciendo sobre la mayor y más tonta subida de impuestos de la historia de EEUU, [...] Joe Biden pasará a la historia como el Herbert Hoover de la edad moderna. Tendremos una gran depresión mucho más grande y poderosa que la de 1929. Como prueba, ¡¡¡los bancos ya están empezando a colapsar!!!", escribió Trump.Lo cierto es que varios analistas han afirmado que la caída del Silicon Valley Bank puso al descubierto las políticas monetarias y financieras fallidas del Gobierno de EEUU, y puede desencadenar un efecto dominó y tener un impacto negativo en los mercados financieros de todo el mundo.

