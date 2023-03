https://sputniknews.lat/20230316/organizaciones-sociales-de-bolivia-en-alerta-para-defender-el-litio-del-salar-de-uyuni-1136915336.html

Organizaciones sociales de Bolivia en alerta para defender el litio del salar de Uyuni

Organizaciones sociales de Bolivia en alerta para defender el litio del salar de Uyuni

En coincidencia con las declaraciones de la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, el Comité Cívico de Potosí realizó una protesta de tres días... 16.03.2023, Sputnik Mundo

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) realizó un paro de 72 horas en este departamento del sudeste boliviano, donde se encuentran las 21 millones de toneladas de litio de Bolivia, las reservas más grandes del mundo. Exigieron a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la aprobación de un ley que destine más regalías por la explotación del mineral, además de una serie de obras en beneficio de Potosí.Este departamento cuenta con una amplia población rural. De los 880.000 habitantes estimados de Potosí, solamente 220.000 viven en la ciudad. De las dos propuestas de ley del Litio que hay en el legislativo boliviano, la del Gobierno fue dialogada con las organizaciones campesinas locales.La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Sud de Potosí (FSUTCSP) es una de las organizaciones que expresó abiertamente su rechazo al paro de los cívicos. En diálogo con Sputnik, su secretario ejecutivo, Ronald Basualdo, evaluó que "la movilización fue muy pobre. No hay nada de paro cívico, en estos días todo ha pasado normal".Como sector campesino "nosotros no acatamos ningún paro, porque el Comité Cívico no nos representa. El Comcipo solo es del área urbana de Potosí, del casco viejo, pero no de los hermanos periurbanos", afirmó Basualdo.El paro de los cívicos pretendió frenar el departamento, pero aparentemente no alcanzó ese objetivo. Reclamaban más regalías para Potosí, así como conocer el contrato firmado en enero pasado entre el Gobierno de Luis Arce y la empresa china CBC para la construcción de dos plantas de procesamiento de litio con una suma de 1.000 millones de dólares.En 2022, a partir de las políticas de Arce para industrializar el litio, Bolivia entró al top 10 de exportadores, por una suma aún lejana a la esperada en las arcas del Estado Plurinacional.El líder campesino apuntó que desde la Gobernación, a cargo de Johnny Mamani, del Movimiento Al Socialismo (MAS), "hay ganas de conspirar contra el presidente, quieren hacerlo quedar mal, a pesar de que está haciendo una buena gestión para nuestro país"."Como organizaciones sociales no podemos conspirar contra el Gobierno, porque hemos recuperado la democracia en 2020 en las urnas y se debe respetar este proceso de cambio, que no es de uno solo. Es de todos y vamos a defenderlo hasta que culmine su gestión el hermano presidente", advirtió Basualdo.Hacia la industrializaciónDesde la FSUTCSP avalaron el plan de industrialización del litio, con el cual Arce avanza desde 2020.Según el dirigente, el Gobierno se tomará seis meses para socializar su proyecto de ley entre las comunidades cercanas al área de explotación del litio, en el salar de Uyuni."Pedimos a nuestros parlamentarios que, una vez pasado el periodo de socialización, aprueben el proyecto de ley ya consolidado, con la finalidad de que la pueda promulgar el hermano presidente", indicó Basualdo.Patio traseroDías atrás, la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, se refirió a América Latina como su "patio trasero", donde naciones como China y Rusia realizan actividades "malignas" al explotar recursos."Hemos ignorado nuestro propio patio trasero. Esta región está llena de recursos y me preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios que se aprovechan de ello, aparentando que están invirtiendo cuando en realidad están extrayendo", declaró en su intervención ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.Y especificó: "Durante demasiado tiempo hemos ignorado nuestro propio patio trasero y hemos permitido que Rusia, China e Irán, adversarios de Estados Unidos, hagan grandes incursiones en nuestra región".Varias autoridades bolivianas repudiaron las palabras de Richardson, como el expresidente Evo Morales (2006-2019)."Los norteamericanos quieren copar nuestro oro blanco. Pero vamos a responder con uñas y dientes a los neoliberales", advirtió además el dirigente campesino de Potosí. "No vamos a dejar que se metan en nuestras decisiones que tomamos libremente como Estado Plurinacional. Nosotros elegimos con cuál empresa vamos a trabajar y hacer investigación, no los norteamericanos".Basualdo abrió la posibilidad de que los roces internos en Potosí por la explotación del litio sean fomentados por Estados Unidos: "Quieren tener injerencia en nuestras decisiones y hacernos pelear entre nosotros. Pero no lo vamos a permitir"."Bolivia es realmente un país muy rico"Las declaraciones de Richardson repercutieron también en la embajada de Rusia en La Paz. El representante del Gobierno ruso en Bolivia, Mijaíl Ledenev, expresó al periodista Alfonso Ossandón, del canal estatal Bolivia TV: "Deseo a mi querida Bolivia seguridad y desarrollo para que ningún país la provoque, porque también tiene grandes atractivos para otros. Bolivia es realmente un país muy rico, tienen que estar atentos y desarrollarse unidos".Y agregó que "ellos (EEUU) se creen los dueños del mundo. Creen que son superiores a cualquier otra nación del mundo y que tienen el derecho de mandar donde quieran".

bolivia

potosí

salar de uyuni

