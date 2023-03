https://sputniknews.lat/20230317/bloomberg-biden-tendra-una-visita-oficial-del-primer-ministro-de-la-india-1136997895.html

'Bloomberg': Biden tendrá una visita oficial del primer ministro de la India

'Bloomberg': Biden tendrá una visita oficial del primer ministro de la India

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostendrá un encuentro con el primer ministro de la India, Narendra Modi, de acuerdo con fuentes consultadas por la... 17.03.2023, Sputnik Mundo

Según funcionarios enterados del tema, la reunión podría darse en algún punto de junio, sin que hasta el momento se tenga una fecha concreta para el encuentro.La Casa Blanca quiere que la cena de Estado se realice en junio, pero el plan podría cambiar, según declaró gente familiarizada con el tema. "Un vocero del Consejo Nacional de Seguridad no quiso hacer comentarios", señaló la agencia estadounidense de noticias. El encuentro se anuncia de forma extraoficial semanas después de que se informara sobre la Iniciativa sobre Tecnología Crítica y Emergente, con la cual ambas naciones buscan intercambiar conocimientos en tecnología militar y computación. El consejero nacional de seguridad de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha comentado que dicha iniciativa busca mejorar las capacidades tecnológicas de ambos países, y reconoció que consideran una amenaza el ascenso de China y Rusia en el terreno económico y geopolítico. "Los factores China-Rusia son reales, pero también lo es la idea de construir un ecosistema democrático de alta tecnología. La geopolítica no se hace a un lado, pero no es una explicación comprensiva de lo que se está trabajando aquí", declaró Sullivan.Según Goldman Sachs Research, para el año 2035, China superará a Estados Unidos como la mayor economía del planeta y la India se posicionará como la segunda para 2075.

