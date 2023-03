https://sputniknews.lat/20230317/china-defendera-un-mundo-multipolar-hombro-con-hombro-con-rusia-1136969717.html

China defenderá un mundo multipolar "hombro con hombro con Rusia"

China defenderá un mundo multipolar "hombro con hombro con Rusia"

MOSCÚ (Sputnik) — China defenderá los principios de un mundo multipolar hombro con hombro con Rusia, dijo a Sputnik Zhang Hanhui, el embajador de esta nación... 17.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-17T08:15+0000

2023-03-17T08:15+0000

2023-03-17T08:15+0000

internacional

china

rusia

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108367/74/1083677462_0:0:5000:2813_1920x0_80_0_0_8c2edbf831329754f6dd7cd36c3c3655.jpg

El embajador señaló que "cuanta más inestabilidad haya en el mundo, más firme serán las relaciones entre China y Rusia" y su "exitoso avance por el camino de confianza estratégica y buena vecindad". Dos grandes potencias están dando "un ejemplo de relaciones internacionales de nuevo tipo", que "no apuntan contra terceros, no representan un peligro para nadie y no admiten injerencia y provocaciones de otras partes". El 13 de marzo, la agencia Reuters, citando fuentes informadas, aseguró que el presidente de China, Xi Jinping, planeaba visitar Moscú próximamente. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, prometió informar de la fecha concreta "a su debido tiempo". A finales de enero pasado, la Cancillería rusa comunicó que el presidente ruso, Vladímir Putin, había invitado a su homologo chino a realizar una visita a Rusia en la primavera (boreal) de este año.

https://sputniknews.lat/20230316/china-declara-que-eeuu-influye-negativamente-sobre-la-situacion-en-la-peninsula-de-corea-1136942721.html

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, rusia, 🛡️ zonas de conflicto