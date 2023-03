https://sputniknews.lat/20230317/la-patria-ancestral-de-leonardo-da-vinci-podria-estar-en-la-rusia-moderna-1136941054.html

La patria ancestral de Leonardo da Vinci podría estar en la Rusia moderna

Uno de los pilares del renacimiento europeo, Leonardo da Vinci, tenía raíces caucásicas, mostró un nuevo análisis de documentos de casi 600 años de antigüedad... 17.03.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con la publicación del diario Avvenire, el profesor llegó a esta conclusión tras tropezar con un documento en los archivos de Florencia sobre la liberación de la hija del príncipe circasiano Yakov. La escritura en cuestión fue firmada por el notario Pierre da Vinci en noviembre de 1452. Unos seis meses antes había tenido un hijo, Leonardo. En sus palabras, Caterina, la madre del legendario pintor, llegó a Florencia como esclava. En Italia trabajó como tejedora y nodriza, lo que sugiere que el artista no era el primer hijo de su madre. Agregó que la hipótesis de que Caterina pudiera haber sido una esclava circulaba desde hacía tiempo. No obstante, no todos los historiadores están convencidos de esta teoría. Por ejemplo, Martin Kemp, catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad de Oxford afirmó que Caterina era un nombre común para las esclavas convertidas a la fuerza al cristianismo, por lo que los documentos podrían referirse a otra persona. En sus palabras, la madre del pintor era una huérfana campesina.

