Los 12 ejes del plan de China para solucionar la crisis ucraniana

Pekín está convencido de que "la seguridad de un país no puede lograrse a expensas de la de otros países, y la seguridad regional no puede conseguirse mediante el fortalecimiento o la expansión de bloques militares". Pidió que se tomaran en serio "los legítimos intereses de seguridad de todos los países" y "ayudaran a construir una seguridad europea equilibrada, eficaz y sostenible".

China señala que "en las guerras no hay vencedores" y que "todas las partes deben mantener la racionalidad y la moderación, no echar más leña al fuego, y no permitir que la crisis ucraniana se descontrole". Es indispensable apoyar la reanudación del diálogo directo entre Rusia y Ucrania, promover la desescalada y la "mitigación de la situación" y lograr "el cese total de los combates".