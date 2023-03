https://sputniknews.lat/20230317/los-grandes-bancos-de-eeuu-salvan-a-first-republic-bank-con-30000-millones-de-dolares-1136957274.html

La élite bancaria de EEUU salva a First Republic Bank con 30.000 millones de dólares

El Departamento del Tesoro, la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Interventor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) anunciaron que 11 bancos encabezados por el gigante JP Morgan Chase decidieron respaldar al First Republic Bank, ante los reportes que sugieren que el banco podría quebrar por falta de liquidez. JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo aportarán 5.000 millones de dólares cada uno, mientras que Morgan Stanley y Goldman Sachs pondrán 2.500 millones de dólares cada uno. Según el comunicado de las autoridades financieras estadounidenses, entidades más pequeñas como PNC Financial Services, Bank of New York Mellon, Truist Financial, State Street y US Bancorp entregarán 1.000 millones de dólares cada uno.Con esta acción las instituciones financieras de Estados Unidos esperan frenar el posible efecto en cadena que detonó la caída del SVB, un banco de tamaño proporcional al First Republic Bank, mismo que ocupa el lugar 14 entre los 20 bancos más grandes del país norteamericano.A diferencia de SVB, dedicado principalmente a empresas digitales y de inversión de riesgo, First Republic Bank se especializa en banca privada y gestión de patrimonios, con activos por más de 271.000 millones de dólares.Las acciones de First Republic Bank cayeron un 39%, lo que representa una pérdida de más de 17.000 millones de dólares, según estimaciones de Bloomberg.Esta baja se da luego de que Moody's anunció que el sistema bancario de Estados Unidos pasó de tener una calificación estable a "negativa", como consecuencia directa de la caída de SVB. Horas antes, First Republic Bank había anunciado que contaba con 70.000 millones de dólares para financiar sus operaciones, lo que no redujo mucho la preocupación de que el banco, al igual que SVB, declare problemas de liquidez.Entre las medidas adoptadas por la Reserva Federal de Estados Unidos para atajar la mayor crisis bancaria que enfrenta el país desde la crisis de 2008 está un préstamo para ayudar a solventar problemas de liquidez, aunque por el tipo de activos que maneja First Republic Bank no puede apoyarse de este recurso.

