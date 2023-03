https://sputniknews.lat/20230317/por-que-el-gobierno-de-mexico-asegura-que-el-pais-no-produce-fentanilo-1136960411.html

¿Por qué el Gobierno de México asegura que el país no produce fentanilo?

El medio estadounidense Chicago Tribune llamó a López Obrador "mentiroso" y "delirante" luego de que este aseveró que en suelo mexicano no hay producción de fentanilo, sustancia que en los últimos años ha implicado un serio problema de salud para Estados Unidos, donde tan solo entre enero de 2021 y enero de 2022 más de 70.000 personas fallecieron por consumo de esta droga, según cifras oficiales de esa nación. Al respecto, este 15 de marzo, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, contradijo a López Obrador y señaló que México sí es un productor de la sustancia, que es incluso más adictiva que la heroína. A pesar de las críticas, López Obrador aseguró que lo que se hace en México son las pastillas, pero no produce la materia prima de la droga. ¿Cuál es la explicación del Gobierno mexicano?De acuerdo con el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, en el país se realiza el acondicionamiento del fentanilo y precursores; sin embargo, explicó, no se tiene registro de producción o síntesis de la sustancia. "Lo que ocurre en nuestro país es el proceso conocido como fill and finish o llenado y terminado, que es similar a lo que se hace con las vacunas", detalló. El funcionario aseveró que los laboratorios que se han decomisado son talleres en donde se hace el acondicionamiento del fentanilo, es decir, las pastillas. ¿Cuál es la polémica entre los socios?El 8 de marzo, los senadores republicanos Lindsey Graham y John Kennedy anunciaron que presentarán un proyecto de ley para declarar a los carteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas extranjeras —FTO, por sus siglas en inglés.De acuerdo con los legisladores, el objetivo de esta propuesta es poder activar más mecanismos contra ellos, como autorizar que el Ejército de Estados Unidos pueda intervenir y combatir a los grupos del crimen organizado, incluso en territorio mexicano.Los congresistas señalan que la medida es necesaria y urgente debido a un incremento significativo de las muertes vinculadas a las sobredosis de fentanilo. Ante ello, el Gobierno de México ha contestado no solo en el discurso, sino en los hechos, pues el 13 de marzo, el canciller Marcelo Ebrard viajó a Estados Unidos para reunirse con los cónsules mexicanos en ese país como parte de una campaña informativa sobre las acciones del presidente López Obrador en contra del crimen organizado. De este modo, el país latinoamericano emprende acciones diplomáticas como una forma para evitar que las propuestas republicanas prosperen en el Congreso estadounidense.

