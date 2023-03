https://sputniknews.lat/20230317/trump-publicara-un-libro-de-cartas-con-kim-jong-un-xi-jinping-la-difunta-isabel-ii-y-otros-famosos-1136976340.html

Trump publicará un libro de cartas con Kim Jong-un, Xi Jinping, la difunta Isabel II y otros famosos

Trump publicará un libro de cartas con Kim Jong-un, Xi Jinping, la difunta Isabel II y otros famosos

El expresidente estadounidense Donald Trump escribió un libro que incluye 150 cartas personales que le enviaron diferentes líderes mundiales como el mandatario... 17.03.2023, Sputnik Mundo

El libro se llamará Cartas a Trump (Letters to Trump, en inglés) e incluirá mensajes de presidentes, celebridades y empresarios que el multimillonario colecciona a lo largo de 40 años, durante los cuales ha reunido más de 1.000. El político seleccionará las cartas para su libro con comentarios sobre los autores y fotos.Cabe señalar que el libro contiene mensajes anteriores y posteriores a la victoria de Donald Trump en las presidenciales de 2016, en las que el propio exmandatario bromea sobre cómo su incursión en política cambió la actitud de las personas con las que mantenía correspondencia. Su hijo, Donald Trump Jr, también destacó cómo cambió la actitud de las personas que conoció su padre, incluidas "algunas de las personas más interesantes del mundo", después de la victoria presidencial. Se espera que las ventas del libro comiencen el 25 de abril. La edición autografiada por Trump costará 399 dólares.Trump no es nuevo en el negocio de la publicación de libros. Es autor de más de una docena de libros, el más conocido de los cuales es Trump o el arte de vender (The Art of the Deal, en inglés), publicado en 1987. Ha vendido más de un millón de ejemplares. Fue escrito junto con el periodista Tony Schwartz y permaneció en la lista de libros más vendidos del New York Times durante más de tres meses.

