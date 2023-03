https://sputniknews.lat/20230317/zajarova-tilda-de-juridicamente-nula-la-sentencia-de-la-cpi-sobre-la-detencion-de-putin-1136981306.html

Moscú califica de "nula y sin efecto" la sentencia de la CPI sobre la "detención de Putin"

Moscú califica de "nula y sin efecto" la sentencia de la CPI sobre la "detención de Putin"

Desde el Kremlin califican de "nula y sin efecto" la sentencia de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la "detención" del presidente ruso, Vladímir Putin... 17.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-17T15:50+0000

2023-03-17T15:50+0000

2023-03-17T16:41+0000

internacional

maría zajárova

corte penal internacional (cpi)

vladímir putin

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/04/06/1124081586_0:180:3321:2048_1920x0_80_0_0_317d420cd79ee4efa96ae26a435d4a66.jpg

La diplomática subrayó que Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene obligaciones en virtud del mismo. El país no coopera con este organismo, y las posibles "prescripciones" de detención que emanen de la CPI serían jurídicamente nulas.La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, emitió una orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, así como contra la comisionada de Rusia para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, según el sitio web del tribunal.

https://sputniknews.lat/20230222/el-secuestro-de-ninos-ucranianos-y-otros-crimenes-mediaticos-de-occidente-1136052074.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

maría zajárova, corte penal internacional (cpi), vladímir putin, rusia