Drones de EEUU contra los carteles mexicanos: la nueva propuesta de Mike Pompeo

En un texto publicado este 17 de marzo en el portal de la organización conservadora Centro Estadounidense para la Ley la Justicia (ACLJ, por sus siglas en inglés), el exfuncionario indicó que las medidas emprendidas por el Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, son insuficientes en la lucha contra el crimen organizado. "Deberíamos saber a estas alturas que el Gobierno mexicano no está a la altura de la tarea de enfrentarse a los cárteles, ya que ha perdido o abdicado el control de vastas porciones de su propio país", sentenció Pompeo en su opinión. De acuerdo con el exfuncionario de Trump, el Gobierno de Estados Unidos sabe dónde se ubican los grandes cárteles de la droga en México, por lo que propuso retomar su propuesta de usar drones para atacarlos. Según el exfuncionario, esto ya había sido puesto sobre la mesa desde la Administración de Trump. Sin embargo, dijo, el exmandatario republicano prefirió mantener la relación diplomática con el país latinoamericano antes de catalogar como organizaciones terroristas a los grupos del narcotráfico en México. Pompeo acusó al Gobierno de Biden de priorizar la relación con México antes que salvar vidas estadounidenses por adicción al fentanilo, sustancia que entre enero de 2021 y enero de 2022 se cobró la vida de más de 70.000 personas, según cifras oficiales de las autoridades sanitarias del país norteamericano. De acuerdo con el exfuncionario estadounidense, combatir a los cárteles mexicanos con sanciones y guerra financiera no es suficiente. La propuesta de Pompeo se suma a la de los senadores republicanos Lindsey Graham y John Kennedy, quienes recientemente anunciaron que presentarán un proyecto de ley para declarar a los carteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas extranjeras —FTO, por sus siglas en inglés.Según los legisladores, el objetivo de esta propuesta es poder activar más mecanismos contra estos grupos criminales, como autorizar que el Ejército de Estados Unidos pueda intervenir y combatir a los grupos del crimen organizado, incluso en territorio mexicano.Sin embargo, la Casa Blanca ha reconocido que catalogar con esa figura a los carteles mexicanos no les daría muchas más ventajas de las que gozan ahora, tampoco desechó por completo esa posibilidad.

