EEUU desesperado: se está quedando sin dinero y sin armas, y apura a Ucrania

EEUU desesperado: se está quedando sin dinero y sin armas, y apura a Ucrania

18.03.2023

EEUU desesperado: se está quedando sin dinero y sin armas, y apura a Ucrania

Para entenderlo mejorDos noticias juntas se entienden mejor. Por un lado, el secretario de Defensa de EEUU, es decir, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, proyectó un sentido de urgencia el miércoles después de una reunión virtual del Grupo de Contacto para la de Defensa de Ucrania, diciendo que "Ucrania no tiene tiempo que perder"."Tenemos que cumplir de manera rápida y completa con nuestros compromisos prometidos. Eso incluye entregar nuestras capacidades blindadas al campo de batalla y garantizar que los soldados ucranianos reciban el entrenamiento, las piezas de repuesto y el soporte de mantenimiento que necesitan para usar estos nuevos sistemas, tan pronto como sea posible", dijo Austin. Sí, dijo: "tan pronto como sea posible".Unas urgencias, que tal vez se entiendan con la segunda noticia. Y es que el Gobierno de Biden considera que dispone de todos los recursos financieros necesarios para ayudar a Ucrania hasta finales de septiembre, cuando concluye el actual año fiscal en EEUU, declaró este jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Y aquí está el detalle: "Hasta el final de este año fiscal". Sobre seguir ayudando más allá en el tiempo, no dice nada.Y es que el año fiscal estadounidense 2024 comenzará el 1 de octubre de 2023 y finalizará el 30 de septiembre de 2024. Y la realidad es que EEUU tiene un grave problema con la deuda pública, y se ve abocado a subir el techo de gasto en tiempos en que el dólar se utiliza cada vez menos en transacciones comerciales en varios países, que juntos, suman más de la mitad de la población mundial: China, India, Rusia, Irán, incluso Arabia Saudí y otros países se subieron a este caballo ganador. Y esto no es un dato menor."El dinero no cae de los árboles, y el Gobierno demócrata y la población están viendo que, pese a los beneficios que han conseguido los norteamericanos con la guerra de Ucrania, es decir, quedarse con el monopolio de la venta de hidrocarburos [en Europa], han conseguido llevarse de Ucrania y de otros países europeos más recursos de los que esperaban, pero eso tiene un límite, y ese límite está en el hecho de que Ucrania está resistiendo en este conflicto básicamente por la ingente ayuda económica y material que le está dando el eje euroatlántico al Gobierno de Kiev", señala al respecto el Dr. en Sociología, historiador y escritor, Sergio Fernández Riquelme.Más 'perros flacos'Pero EEUU no es el único que está en problemas con el suministro de armas para Ucrania. El líder del partido francés Los Patriotas, Florian Philippot, sostuvo que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, podría "pisar el freno" en el tema del envío de armamento pesado al régimen de Vladímir Zelenski. Subrayó que muchos franceses se preguntan por qué Macron no tiene dinero para pagar las pensiones de jubilación en su país y por qué siempre encuentra dinero para apoyar a Zelenski.Pero las complicaciones para Ucrania para recibir armas, no se detienen allí, porque el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este jueves que su país está limitado para brindar asistencia a Ucrania debido a los acuerdos que mantiene con Rusia sobre Siria. En una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán Olaf Scholz, sobre los resultados de una reunión que mantuvieron en Berlín, al responder a una pregunta sobre las perspectivas de ampliar la asistencia a Kiev, dijo Netanyahu: "Tengo que decir sin rodeos y con franqueza que tenemos una situación difícil en Israel".Y luego están los que, de cierta manera, se han desmilitarizado. Así, tras quedar en 'paños menores', Reino Unido intenta recuperar armas que se timbeó con el régimen de Zelenski. Este jueves el Ministerio de Defensa de ese país declaró que el Ejército británico, en el marco del nuevo acuerdo con Suecia, recibirá los obuses autopropulsados suecos Archer a cambio de los AS-90 que entregó a Ucrania. "Los primeros 14 obuses Archer se entregarán el Ejército británico este mes de marzo y estarán operativos para abril de 2024. Será un sustituto provisional de los 32 sistemas artilleros AS-90 que el Reino Unido había donado a Ucrania", señaló la declaración.

