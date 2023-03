https://sputniknews.lat/20230318/la-corte-penal-internacional-busca-desgastar-la-figura-de-putin-por-motivos-politicos--1137006659.html

La Corte Penal Internacional busca "desgastar" la figura de Putin por motivos políticos

La "orden de arresto" emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del presidente de Rusia, Vladímir Putin, busca dañar la imagen del presidente y... 18.03.2023, Sputnik Mundo

Este 17 de marzo, la Corte Penal Internacional (CPI) informó que tenía una orden de aprehensión contra Putin y la comisionada de Rusia para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, por supuestos delitos que el Kremlin ha rechazado tajantemente. El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, asegura que dicha orden es "nula y sin efectos", en una acción que tildaron de "indignante e inaceptable".La analista geopolítica con especialidad en Europa del Este de la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM), Ana Teresa Gutiérrez del Cid, opinó para Sputnik que la "orden de arresto" contra el mandatario ruso responde a una cuestión "política y mediática", más que a una cuestión jurídica, dado que la decisión de la CPI no tiene efectos vinculatorios en Rusia.Gutiérrez del Cid, autora del libro El regreso de la geopolítica. Rusia y la reconfiguración del poder mundial (2016), calificó la noticia como una estrategia más en la guerra mediática que emprendió Occidente contra Rusia y Putin desde febrero de 2022, con el fin de "tratar totalmente de oscurecer y de criminalizar la figura del presidente ruso", en el marco del conflicto en Ucrania. Según la experta, la molestia de Washington y sus aliados de Bruselas hacia Putin no es reciente, pues se trata de un líder político que "ha levantado a Rusia de un papel lamentable en el que se encontraba" a principios de los 2000 y que, además, detuvo la extracción de los recursos naturales del territorio ruso por parte de Occidente, cuando el país asiático era gobernado por Boris Yeltsin. De este modo, la orden de aprehensión de la Corte Penal Internacional "es otra forma de desprestigiar internacionalmente al líder ruso para la gente que no conoce su trayectoria".En un sentido similar se expresó el politólogo Lucas Leiroz, quien en entrevista para Sputnik declaró que la orden "acaba siendo una decisión sensacionalista" sin "validez jurídica ni documental".El especialista detalló que el anuncio genera un ambiente en el que "Putin y el Estado ruso son criminales cuando no entienden la cuestión jurídica e internacional que hay detrás de todo esto".Incluso, Leiroz considera que con esta decisión es una especie de respaldo para "aumentar las justificaciones de las sanciones, que de por sí ya son ilegales"."Ningún Estado tiene derecho a sancionar al otro [...], y estas maniobras, tanto la decisión de la Corte como las medidas coercitivas, pretenden retroalimentarse mutuamente. En términos prácticos, también colaboran para que la opinión pública aumente su antipatía hacia el Gobierno ruso y perpetúe todas las formas de discurso antirruso y rusofobia que propagan los medios de comunicación", concluyó.

