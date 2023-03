https://sputniknews.lat/20230318/senora-sas-la-mujer-prehispanica-y-extranjera-que-abre-dudas-en-la-historia-de-mexico--1136994896.html

'Señora SAS': la mujer prehispánica y 'extranjera' que abre dudas en la historia de México

'Señora SAS': la mujer prehispánica y 'extranjera' que abre dudas en la historia de México

La osamenta hallada en la zona arqueológica de Palenque, al sureste de México, corresponde a una mujer que no era oriunda de la zona, lo cual indica que pudo... 18.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-18T04:20+0000

2023-03-18T04:20+0000

2023-03-18T04:20+0000

américa latina

sociedad

palenque

méxico

instituto nacional de antropología e historia de méxico (inah)

🎭 arte y cultura

arqueología

chiapas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/11/1136990656_0:167:1601:1067_1920x0_80_0_0_a0659db0b1f87a5118cba35b04fa084a.jpg

Los restos de Señora SAS —como la han llamado los antropólogos mexicanos— fueron localizados en mayo del año pasado, pero hasta apenas son difundidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH). La osamenta tiene rasgos que no corresponden con la fisonomía de los antiguos habitantes de la región, según los investigadores. El responsable de la Sección de Osteoarqueología del Proyecto Arqueológico Palenque (PAP), Luis Núñez Enríquez, explicó que llegaron a esa deducción después de estudiar el cráneo. Esa parte del cuerpo presenta una "deformación intencional de tipo tabular erecta, que lo expandió en anchura y altura, principalmente. Al respecto, Núñez Enríquez explica que en Lakamha’ (antiguo nombre de Palenque), la preferencia cultural era por los modelados cefálicos tabulares oblicuos, "que alargaban el cráneo hacia atrás, mientras que, según se ha observado, el tabular erecto lo usaban los individuos ajenos al patrón local", se lee en un comunicado de la Secretaría de Cultura mexicana.Lo que más intriga a los expertos es que su fisionomía y sus aparentes pasadas costumbres no coinciden con los habitantes de esa región, lo cual abre las siguientes preguntas: ¿a qué se dedicaba esta mujer?, ¿qué funciones tenía dentro de la comunidad siendo extranjera, de otra cultura?, ¿había alianzas desconocidas entre imperios?Los expertos estimaron que la Señora SAS pudo ser una mujer de otra zona, pero que su fallecimiento ocurrió en Palenque, por lo que sus ofrendas funerarias están en esa región."Los entierros humanos de Palenque suelen ubicarse dentro de los templos o en las áreas de habitación, y el espacio donde hallamos este esqueleto –un taller de lítica, según ha informado el INAH– no es ni lo uno ni lo otro. Una posibilidad es que esté asociado con esta actividad, y que quienes laboraban en el taller hayan decidido sepultarla allí mismo", precisó la dependencia mexicana.Otros descubrimientosDe acuerdo con los expertos, la Señora SOS fue una mujer que tenía entre 45 y 50 años cuando falleció; era el límite estimado de vida en esa época. Aparentemente, su deceso ocurrió entre los años 800 y 850 d.C.La manera en que fue determinada esta información fue a través de asociaciones entre su ofrenda, que tiene dos vasijas completas y una fragmentada, con la cerámica palencana de esa etapa.Además de esto, otro de los descubrimientos más relevantes fue que la mujer portaba incrustaciones de piedra verde en cinco dientes, lo que, según los especialistas, no refleja su estatus socioeconómico."Actualmente, la limpieza de su osamenta ha revelado una cuenta tubular de piedra verde que también formó parte de su ajuar pero que, debido al paso del tiempo y a la presión de la matriz de tierra, estaba oculta bajo su mandíbula", expuso la Secretaría de Cultura de México.Otro aspecto a resaltar son las enfermedades que tuvo la Señora SAS, como caries, falta de esmalte dental y escorbuto, y su tipo de dieta, cuya base eran el maíz y la proteína animal.

https://sputniknews.lat/20230106/bloquean-la-zona-arqueologica-de-chichen-itza-por-problemas-politicos--1134384791.html

palenque

méxico

chiapas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, palenque, méxico, instituto nacional de antropología e historia de méxico (inah), 🎭 arte y cultura, arqueología, chiapas