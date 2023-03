https://sputniknews.lat/20230318/surgen-tensiones-entre-argentina-y-ecuador-por-culpa-de-un-asado-y-una-fuga-1136991214.html

Surgen tensiones entre Argentina y Ecuador por culpa de un asado y una fuga

Surgen tensiones entre Argentina y Ecuador por culpa de un asado y una fuga

El Gobierno ecuatoriano tiene la hipótesis de que un asado celebrado en la Embajada argentina en Quito sirvió para propiciar la fuga del país de su exministra... 18.03.2023, Sputnik Mundo

El diferendo diplomático entre Ecuador y Argentina por la situación de la exministra María de los Ángeles Duarte también incluye la desconfianza del Gobierno de Guillermo Lasso sobre la forma en que la dirigente política logró salir de la Embajada argentina en Quito y llegar a la de Caracas sin ser detectada.Duarte se encontraba como huésped en la Embajada argentina de la capital ecuatoriana tras denunciar una persecución política por parte de la Justicia de su país, que la condenó a ocho años de prisión por supuestos delitos de corrupción en la misma causa en la que también fuera sentenciado el expresidente Rafael Correa (2007-2017).Sin embargo, Duarte se presentó en la sede diplomática argentina en Caracas el 14 de marzo, sin que Ecuador tomara conocimiento de que había abandonado su asilo en Quito. A través de un comunicado, la Cancillería de Ecuador se quejó de que la exministra había abandonado su asilo en la embajada "sin consulta ni previo aviso a ninguna autoridad de la Embajada argentina" y que su ausencia recién fue constatada el 13 de marzo. Sin embargo, la exministra correísta habría abandonado las instalaciones el 10 de marzo en horas de la tarde o, a más tardar, en la tarde del 11 de marzo, de acuerdo con versiones brindadas por el Gobierno argentino al ecuatoriano.Las especulaciones sobre el escape de Duarte fueron reveladas por el propio canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, en una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.Allí, Holguín declaró que la Embajada argentina organizó en la noche del viernes 10 un "asado" en su sede, presuntamente para despedir a un agregado militar que culminaba su servicio. En ese encuentro, al que solo tuvieron acceso vehículos diplomáticos, habrían participado allegados a Duarte.Holguín recordó que tanto en noviembre de 2022 como el 3 de marzo "hubo reclamos de la Embajada de Argentina a nivel diplomático sobre un patrullero que se encontraba haciendo actividades de seguridad ciudadana fuera del perímetro de la embajada". La delegación argentina encabezada por el ahora exembajador Gabriel Fuks también había hecho un pedido diplomático de que no se tomen notas de quienes entraban y salían".Finalmente, la Policía ecuatoriana accedió a ese pedido, por lo que el Gobierno de Lasso especula con que esa facilidad pudo haber sido aprovechada para la salida de Duarte.También existen dudas sobre qué tipo de mecanismo utilizó Duarte para llegar a Caracas, ya que no existen registros de su salida de Ecuador por vías terrestres o aéreas a su paso por Colombia.Diputados argentinos piden información a su GobiernoIntentando dilucidar lo sucedido, la Cancillería de Ecuador pidió al Gobierno argentino los videos de las cámaras de seguridad de la sede diplomática. El pedido, sin embargo, no fue aceptado por Argentina.Los ecuatorianos no fueron los únicos interesados en el caso. Diputados de la oposición argentina pidieron al Ejecutivo de su país información sobre "las circunstancias precisas en que se desarrolló el episodio" que originó el conflicto diplomático con Ecuador.Los legisladores solicitaron confirmar si efectivamente se mantuvo una reunión en Quito el día viernes 10 con la presencia de representantes internacionales, específicamente del embajador argentino en Venezuela, y si este tuvo contacto con Duarte. La Cámara pretende también aclarar si Duarte tuvo acceso al vehículo oficial de la embajada venezolana.Entre la información solicitada, se busca determinar si existe un registro de ingresos y salidas de la Embajada, la lista de asistentes a la reunión y los vehículos autorizados a acceder al predio, los motivos para que Laborde recibiera a la exministra en Caracas y si el Gobierno argentino ha abierto algún sumario o investigación al respecto.

