https://sputniknews.lat/20230318/trump-dice-que-sera-arrestado-y-llama-a-la-protesta-recuperen-nuestra-nacion-1137032621.html

Trump dice que será arrestado y llama a la protesta en EEUU: "¡Recuperen nuestra nación!"

Trump dice que será arrestado y llama a la protesta en EEUU: "¡Recuperen nuestra nación!"

El expresidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que será arrestado el próximo 21 de marzo por órdenes de la Fiscalía del Distrito de Manhattan, por lo... 18.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-18T21:30+0000

2023-03-18T21:30+0000

2023-03-18T21:35+0000

internacional

donald trump

joe biden

eeuu

twitter

política

partido republicano (eeuu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/11/1136978966_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c6eaf07ef3ab46520748a7c0c3bc43d.jpg

En un mensaje publicado en la red social Truth Social —fundada por el propio exmandatario luego de ser vetado de Twitter y otras plataformas—, acusó que la Fiscalía de Manhattan es un ente corrupto, aliado del crimen y manipulado por George Soros. El mensaje del expresidente estadounidense está aparentemente relacionado con las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de Distrito de Manhattan en relación a una serie de pagos ilegales que habría realizado Trump en 2016 a varias mujeres para comprar su silencio en torno a los encuentros sexuales que presuntamente habrían mantenido en el pasado con el republicano, en momentos en que el político estaba en plena campaña por llegar a la Casa Blanca.Los jurados en Manhattan han escuchado los testimonios de personas como Michael Cohen, exabogado del republicano, quien señala a dos mujeres supuestamente sobornadas por Trump a cambio de que no hablaran: la actriz pornográfica, Stormy Daniels, y la modelo de Playboy, Karen McDougal. Estos pagos, según Cohen, ascendieron a 280.000 dólares. La Fiscalía no ha emitido declaraciones hasta el momento sobre un posible arresto del expresidente, pero en la Corte se han estado llevando a cabo audiencias sobre el presunto pago ilegal. El mensaje de Donald Trump se publica a meses de que se inicie formalmente la campaña para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 en Estados Unidos, en las que el exmandatario busca presentarse, otra vez, como candidato del Partido Republicano."Millones están llegando a nuestras fronteras abiertas, muchos de ellos desde prisiones e instituciones mentales; el crimen y la inflación están destruyendo nuestro modo de vida", agregó el también empresario, quien nunca reconoció su derrota frente a Joe Biden en las pasadas elecciones presidenciales."Ganamos dos veces y ahora ganaremos por una tercera ocasión. Ellos saben que los podemos derrotar, ellos saben que los vamos a derrotar, pero ellos no vienen por mí, vienen por ti. Yo solo estoy en su camino y siempre estaré en su camino", concluyó el dirigente republicano en su video. Además de la investigación sobre el pago ilegal a mujeres, Trump enfrenta investigaciones por su actuación en los hechos de 6 de enero de 2020, cuando miles de sus simpatizantes irrumpieron en el Capitolio para impedir la ratificación de Biden como ganador de los comicios. De hecho, en aquella ocasión, redes sociales como Facebook* y Twitter decidieron bloquear sus cuentas por presuntamente haber incitado manifestaciones que atacaron al Capitolio. Sin embargo, todas esas plataformas ya le han reinstaurado sus perfiles. También está siendo investigado por autoridades federales por la presunta retención ilegal de documentos clasificados en sus residencias privadas. *La actividad de Meta (Facebook e Instagram) está prohibida en Rusia por extremista.

https://sputniknews.lat/20230313/trump-predice-otra-gran-depresion-para-eeuu-1136775658.html

https://sputniknews.lat/20230318/biden-es-una-de-las-principales-razones-por-las-que-eeuu-estuvo-en-guerra-con-irak-1137031418.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, joe biden, eeuu, twitter, política, partido republicano (eeuu)