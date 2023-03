https://sputniknews.lat/20230319/amistad-cooperacion-y-multilateralismo-las-claves-del-articulo-de-xi-jinping-en-su-visita-a-rusia-1137053980.html

Amistad, cooperación y multilateralismo: las claves del artículo de Xi Jinping en su visita a Rusia

El presidente de China, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Rusia del 20 al 22 de marzo por invitación de su homólogo Vladímir Putin. En vísperas del... 19.03.2023, Sputnik Mundo

Sputnik te resume las claves del artículo de Xi Jinping en víspera de su visita a Rusia."Un nuevo capítulo"Xi Jinping inicia su artículo recordado que su primer viaje como presidente del gigante asiático lo realizó justamente a Rusia, país que ha visitado 8 veces en los últimos 10 años. En ese tiempo, señala, se ha logrado "el presidente Vladímir Putin y yo abrimos un nuevo capítulo en la crónica de las relaciones chino-rusas".China y Rusia son socios estratégicos de nivel integral, unas de las principales potencias mundiales y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Más que eso, ambos países llevan una política exterior independiente y consideran sus relaciones como una de las principales prioridades en la diplomacia, destaca el mandatario chino.Los pilares de las relaciones ruso-chinas"Los amigos se conocen en la necesidad"El mandatario chino aseguró que los sofisticados mecanismos de intercambios y contactos de alto nivel sirven de importante acompañamiento sistemático e institucional al desarrollo de las relaciones bilaterales.Además, Xi Jinping, en vísperas del vigésimo aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y Rusia, reveló la decisión ampliar el documento y llenarlo de nuevos contenidos, teniendo en cuenta las nuevas realidades de la época.Agregó que los pueblos de ambos países se han apoyado mutuamente tanto financiera como moralmente en la lucha contra el coronavirus, demostrando una vez más que "los amigos se conocen en la necesidad".China es el mayor socio comercial de RusiaEn sus palabras, Moscú y Pekín soportan el concepto de amistad eterna y cooperación mutuamente beneficiosa. Sus relaciones bilaterales se basan en los principios de no alineamiento, no confrontación y no ataque contra terceros.En cuanto al comercio, el mandatario precisó que durante 13 años consecutivos China se ha posicionado como el mayor socio comercial de Rusia. El volumen de inversión mutua entre ambos países sigue creciendo."Gracias a los esfuerzos conjuntos, el volumen de comercio en 2022 alcanzó la cifra récord de 190.000 millones de dólares, un 116% más que hace 10 años", detalló.Además, señaló que las inversiones mutuas entre ambos países siguen creciendo. Se están llevando a cabo con éxito varios proyectos de cooperación de importancia estratégica en energía, espacio, aviación y conectividad de transportes. La cooperación en ámbitos tan nuevos como la innovación científica y tecnológica, así como el comercio electrónico transfronterizo sigue siendo vibrante.Los países ponen en práctica una verdadera multipolaridadEl jefe de Estado aseguró que China y Rusia defienden firmemente un sistema internacional que está basado en los principios de las Naciones Unidas y un orden mundial basado en el derecho internacional. Además, ambos países colaboran en diversas plataformas multilaterales el G20, así como en la asociación económica-comercial BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).Añadió que Moscú y Pekín están realizando esfuerzos concertados para promover la multipolaridad y la democratización de las relaciones internacionales.La posición de China ante el conflicto en UcraniaEn palabras del presidente chino, su país siempre ha adoptado una postura objetiva e imparcial basada en la esencia de lo que está ocurriendo, y se ha esforzado activamente por promover la reconciliación y las negociaciones de paz."La serie de visiones que había expresado sirven como principio subyacente de China en la solución ucraniana. Entre ellas, la necesidad de respetar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de respetar las legítimas preocupaciones de seguridad de todos los Estados, de apoyar todos los esfuerzos para una resolución pacífica de la crisis ucraniana y de garantizar la estabilidad de las cadenas mundiales de producción y suministro", afirmó.La recién publicada Posición china sobre una solución política a la crisis ucraniana, que tiene en cuenta las preocupaciones racionales de todas las partes, refleja en la medida de lo posible la unidad de puntos de vista de la comunidad mundial sobre la superación de la crisis ucraniana.El mandatario aseguró que una salida racional a la crisis ucraniana será encontrada si todos se guían por el concepto de seguridad común, global, cooperativa y sostenible, y prosiguen el diálogo y las consultas de forma equitativa, prudente y pragmática.

