AMLO critica la polémica quema de piñata de la presidenta de la Suprema Corte

"No debe de llevarse a cabo este tipo de actos, no es lo mejor, creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos, ¿no?", manifestó el mandatario desde la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, en el sureste mexicano, donde celebró este lunes 20 de marzo su conferencia de prensa matutina."Condeno esos actos, no hace falta, tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos, y además nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer, y nosotros no podemos actuar de la misma manera, hay que ser respetuosos", apuntó, además.López Obrador sostuvo que el movimiento político que encabeza ha sido, es y será pacífico, por lo que no debe procurar el odio, sino el amor al prójimo. Esas expresiones intolerantes no pueden tener que ver con el movimiento progresista, opinó el mandatario."Claro que son expresiones muy minoritarias en nuestro movimiento, la mayoría de la gente está muy consciente de que se debe de seguir luchando por la vía pacífica y que vamos muy bien, y que además no hay que darle motivos a los conservadores, porque ya ven cómo son, muy hipócritas", abundó el presidente.Luego de que se conociera la quema de la efigie de la ministra Piña, que encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el hecho fue criticado en redes sociales como apologista de la violencia contra las mujeres, en un país con altos índices de feminicidio.Ante ese escenario, López Obrador dijo que no deben pasar esas expresiones. Sin embargo, señaló que en las marchas de sus adversarios políticos, como las convocadas en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), se quemó una figura suya, sin que el hecho llamara tanta atención de la prensa.Luego de que el ministro Arturo Zaldívar dejara la presidencia de la SCJN, el poder judicial ha sido motivo recurrente de debate en la conversación pública mexicana, pues la propuesta de López Obrador para presidir el tribunal, Yasmín Esquivel, fue acusada de plagiar sus tesis tanto de licenciatura como de doctorado.En tanto, la actual titular de la institución judicial, Norma Piña, ha sido señalada de tener conflictos de interés por su cercanía con figuras opositoras al obradorismo, como la activista antisecuestro Isabel Miranda de Wallace.

