AMLO: "Hay estabilidad macroeconómica en el país y no se avizora ninguna crisis"

AMLO: "Hay estabilidad macroeconómica en el país y no se avizora ninguna crisis"

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que se avizore alguna crisis económica en el país, tras reivindicar la... 20.03.2023

Consideró que la quiebra de bancos en Estados Unidos no afectará a México y calificó que la economía del país es "sólida". "El año pasado, los bancos de México obtuvieron utilidades históricas, esas utilidades no las habían registrado desde que se empezaron a contabilizar, desde 2005, estamos hablando de utilidades récord", resaltó. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) elevó, en un informe publicado el 17 de marzo, su previsión de crecimiento para la economía mexicana para este año de 1,6 a 1,8%. La semana pasada, dos bancos prestamistas estadounidenses de tamaño medio —Silicon Valley Bank y Signature Bank— tuvieron que ser rescatados por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, ya que los depositantes les retiraron miles de millones de dólares tras temer por su solvencia. En las últimas 24 horas, el Silicon Valley Bank solicitó la protección por quiebra. Un tercer banco estadounidense, First Republic, también está en apuros a pesar de haber recibido una inyección de liquidez de 30.000 millones de dólares de un consorcio de entidades financieras. A su vez, la crisis bancaria estadounidense se extendió a Europa, y Credit Suisse, uno de los principales bancos de inversión del mundo, tuvo que pedir ayuda al banco central suizo.

