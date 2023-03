https://sputniknews.lat/20230320/analistas-revelan-los-resultados-de-la-invasion-estadounidense-de-irak-1137089447.html

Analistas revelan los resultados de la invasión estadounidense de Irak

Ese día, hace exactamente 20 años, la coalición internacional liderada por Estados Unidos lanzó una operación militar bautizada con el nombre en clave de Libertad iraquí.La operación se llevó a cabo hasta el 1 de mayo de 2003 sin la sanción de la ONU. La razón oficial de la invasión fue la vinculación del entonces líder iraquí Sadam Huseín con el terrorismo internacional, así como la versión de la CIA de que Irak tenía armas de destrucción masiva, que posteriormente se comprobó que no estaba confirmada.A pesar de las promesas estadounidenses de erradicar el terrorismo y construir una "nación libre", hoy este Estado de Oriente Medio sigue padeciendo extremismo y violencia, atraso económico y debilidad de las instituciones estatales. Sin embargo, como señalan los interlocutores de Sputnik, incluso después de dos décadas, Occidente todavía se resiste a decir que fue la intervención estadounidense la que provocó el colapso del Estado iraquí."Es difícil exagerar el daño causado a Irak por este ataque ilegal. Tras una invasión prolongada, una guerra civil, una convulsión económica, una ocupación extranjera y una invasión de insurgentes extremistas, Irak sobrevivió milagrosamente como Estado. Está cojeando, convirtiéndose en una sombra de la potencia que fue en los años noventa, relativamente próspera y respetada en todo el mundo", comentó Peter Ford, exembajador británico en Baréin y Siria.Al evaluar el impacto de los acontecimientos de hace 20 años, lamentó que el país siga disfrutando sólo de una "semisoberanía" de Estados Unidos, cuyas tropas siguen presentes en suelo iraquí desafiando las protestas. En opinión de Ford, a los funcionarios de la Administración Bush Jr. que prepararon la invasión les importó poco implantar un buen gobierno en el país, centrándose principalmente en desactivar las amenazas al dominio estadounidense en la región de Oriente Medio.Viejos trucos con un nuevo giroLa invasión militar, la guerra civil y el terrorismo han matado a cientos de miles de ciudadanos iraquíes. Según algunas estimaciones, sólo las hostilidades entre 2003 y 2011 se cobraron la vida de casi medio millón de personas. La balcanización del país y la violencia que la acompaña han proporcionado un terreno fértil a los extremistas, sobre todo a la filial de Al Qaeda* en Irak, que en 2013 anunció la formación del Estado Islámico*. Hasta el invierno de 2017 no fue posible recuperar las ciudades capturadas por los militantes.Según Francis Boyle, profesor de Derecho de la Universidad de Illinois, la intervención militar de Estados Unidos y sus aliados fue "una agresión ilegal desatada para saquear sin control la economía y los campos petrolíferos de Irak, violando el derecho internacional". La "masacre", subraya Boyle, se ajusta a la definición clásica de genocidio, que es "la creación deliberada de condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción total o parcial de un grupo de personas".El trágico resultado de una política exterior miope, según Peter Ford, debería haber enseñado a la clase política estadounidense a evitar "las ilusiones y la arrogancia imperial". Sin embargo, añade con pesar el exembajador británico, estas lecciones no se han aprendido."En cambio, los políticos aprendieron a manipular la oposición interna a su aventurerismo militar con mayor eficacia, en particular imponiendo controles más estrictos a los medios de comunicación corporativos. La crisis ucraniana ofrece un claro ejemplo de cómo se han aplicado exactamente estas lecciones. La disidencia sobre la injerencia en los asuntos internos de Ucrania está siendo reprimida a una escala orwelliana, mientras que Estados Unidos ha demostrado una capacidad infinita para tolerar las bajas ucranianas", señala.Otro resultado desafortunado de la "aventura iraquí", afirma el exdiplomático, es que Estados Unidos es ahora el último país que tiene derecho a enseñar a los demás cómo cumplir con el "orden internacional basado en normas".*organizaciones terroristas prohibidas en Rusia.

