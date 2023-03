https://sputniknews.lat/20230320/creador-de-chatgpt-admite-sentir-temor-por-su-creacion-1137094282.html

Creador de ChatGPT admite sentir temor por su creación

ChatGPT es un revolucionario modelo de chatbot creado por medio de inteligencia artificial, desde su aparición en noviembre del año 2022 ha generado un boom en... 20.03.2023, Sputnik Mundo

Creador de ChatGPT admite sentir temor por su creación

Sin embargo, esta nueva tecnología no deja de generar temor e incertidumbre en muchas personas no tan afines ni entusiastas, y no solo en ellos, sino hasta en su mismo creador Sam Altman quien ha admitido que su increíble creación le genera ciertos temores.El alto ejecutivo de la empresa OpenAI, propietaria de ChatGPT, señaló en una entrevista que se debería tener cuidado con la inteligencia artificial para que no sea utilizada de manera negativa por parte de personas maliciosas, como en ataques informáticos masivos.

