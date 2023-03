EEUU invadió Irak para "defender intereses propios y proteger a Israel"

https://sputniknews.lat/20230320/eeuu-invadio-irak-para-defender-intereses-propios-y-proteger-a-israel-1137099469.html

JARTUM (Sputnik) — Estados Unidos invadió Irak en 2003 para defender sus propios intereses en la región y proteger a su aliado Israel, declaró a Sputnik el... 20.03.2023, Sputnik Mundo

El 20 de marzo de 2003, las tropas de una coalición internacional liderada por EEUU empezaron a bombardear ciudades de Irak bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo y la búsqueda de armas de exterminio en masa. Como resultado, fue depuesto y ejecutado el presidente del país, Sadam Husein, pero no se encontraron rastros de estas armas. "La incursión norteamericana en Irak no fue legítima en lo absoluto... Estaba relacionada con la estrategia y la política exterior de EEUU, que era defender sus intereses en Oriente Medio y proteger a su aliado, Israel", afirmó Ismail, al recordar que Washington no recibió la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU.También recordó que bajo Sadam Husein Irak logró aumentar su potencial militar, pero la política estadounidense para esa región consiste en que Israel debe superar las fuerzas de quienes pueden ofrecerle resistencia en la región. Como consecuencia de la invasión, fueron saqueados los recursos de Irak, se derramó sangre y millones de iraquíes tuvieron que refugiarse en los países vecinos. Las consecuencias de las operaciones de combate se sienten todavía en las áreas económica y social de Irak y en la situación en materia de seguridad de ese país, agregó el diplomático sudanés.

