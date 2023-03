https://sputniknews.lat/20230320/eeuu-no-ha-cambiado-pese-a-las-consecuencias-de-su-invasion-en-irak-1137085293.html

"EEUU no ha cambiado" pese a las consecuencias de su invasión en Irak

"EEUU no ha cambiado" pese a las consecuencias de su invasión en Irak

Las autoridades estadounidenses no sacaron conclusiones importantes de la guerra de Irak y continúan su agresiva política exterior con cambios en la táctica... 20.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-20T15:39+0000

2023-03-20T15:39+0000

2023-03-20T15:39+0000

eeuu

irak

internacional

invasión

política

seguridad

onu

guerra de irak (2003)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/14/1137089702_0:0:2152:1211_1920x0_80_0_0_ec2b04ee2cbdf14fc51f9be3d91c31dc.jpg

En su opinión, "EEUU no ha cambiado y ha redoblado su agresividad". Hace 20 años, la coalición internacional liderada por EEUU lanzó una operación militar bautizada operación Libertad Iraquí. Se llevó a cabo hasta el 1 de mayo de 2003 sin autorización de la ONU. La justificación oficial de la invasión fue la vinculación del entonces líder iraquí Sadam Husein con el terrorismo internacional, así como la versión de la CIA de que Irak poseía arsenales de armas de destrucción masiva, que posteriormente se comprobó que no fue confirmada.El experto Lombardo lleva décadas dedicado al activismo contra la guerra. Realizó sus primeras movilizaciones durante la guerra de Vietnam. "Cuando EEUU entró en Irak, empecé a organizar [movilizaciones similares] de nuevo", indicó el interlocutor de la agencia. Recordó que el día que comenzó la operación, hace 20 años, millones de personas salieron a la calle en todo el mundo. Solo en Nueva York, incluido él mismo, alrededor de medio millón de personas acudió a la manifestación. "Millones salieron a las calles de Londres, París, Roma, Tokio, pero EEUU, por ser la hegemonía y la única superpotencia, pensó que podía ignorar estas protestas e inició la toma de Irak", declaró el activista.Lombardo subraya que se restringieron las informaciones de los medios de comunicación y se envió en Irak reporteros occidentales junto con los militares. Había los que se negaban, por eso les "prendieron fuego a los hoteles, se les menospreciaba en los medios, muchos murieron", recordó el experto.Al final de la guerra, argumenta el activista, EEUU sigue tratando de manejar de otros países con sanciones y con su Ejército proxy en Siria, Libia, Yemen y contra Rusia en Ucrania. Mientras tanto, cree que no solo los propios EEUU deben dejar de interferir en los asuntos de otros Estados, sino que la comunidad mundial también debe defenderse.La gente mira más hacia Oriente, señala el activista, destacando a la iniciativa china Un cinturón, una ruta y BRICS que, de acuerdo con el experto, podrían considerarse una alternativa al FMI y al Banco Mundial. "Esto daría a los países vías para desafiar el control económico y militar de EEUU sobre ellos y daría una oportunidad real para su desarrollo", opina Lombardo."Esto dará a los países vías para desafiar el control económico y militar de EEUU sobre ellos y ofrecerá una oportunidad real para su desarrollo", afirma el activista.

https://sputniknews.lat/20230320/la-prision-abu-ghraib-los-horrores-de-la-invasion-estadounidense-en-irak-1137026857.html

https://sputniknews.lat/20230318/alto-oficial-iraqui-se-sincera-con-sputnik-sobre-las-primeras-horas-de-la-invasion-a-irak-en-2003--1137023083.html

eeuu

irak

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, irak, invasión, política, seguridad, onu, guerra de irak (2003)