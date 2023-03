https://sputniknews.lat/20230320/el-regalo-de-pablo-escobar-para-mexico-sus-majestuosos-hipopotamos--video-1137065526.html

El regalo de Pablo Escobar para México: sus majestuosos hipopótamos | Video

De Colombia a México. Los hipopótamos de Pablo Escobar serán trasladados por avión a otro país, también, marcado por el narcotráfico.

En una entrevista con Sputnik, el presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta, reveló los detalles de la titánica misión que emprenderá junto a las autoridades colombianas para reubicar a 70 de los famosos hipopótamos del viejo jefe del cartel de Medellín, que era conocido por tener mascotas exóticas en sus mansiones. Actualmente, los hipopótamos habitan en la región del río Magdalena Medio. Y aunque no lo parezca, esos animales son particularmente famosos en México gracias a la serie Narcos, en la que el personaje Pablo Escobar amenaza al narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo con aventarlo a los hipopótamos. Sin embargo, el capo colombiano se arrepiente: "A mis hipopótamos no les gustan los mexicanos". El santuario de Ostok se ubica en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, al norte de México. Curiosamente, en este estado nació el cartel de Sinaloa, la organización antiguamente liderada por el narcotraficante mexicano Joaquín el Chapo Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos. ¿Cuánto pagó Escobar por sus hipopótamos?En la década de 1980, Pablo Escobar pagó más de dos millones de dólares en efectivo al International Wildlife Park de Dallas para comprar una gran variedad de animales y, así, crear su propio zoológico. Según las memorias de Sebastián Marroquín, su padre incluso compró la biblioteca de National Geographic para tener claro qué tipo de animales se adaptarían al clima de la Hacienda Nápoles. Entre las especies que llegaron por vuelos clandestinos se encontraban cuatro hipopótamos nacidos en África.Con el tiempo, un macho y tres hembras se reprodujeron sin problema en la región, ya que el lugar ofrecía cuerpos de agua y espacios abiertos con hierbas y pastizales, similares a los escenarios africanos donde habitan grandes densidades de estos mamíferos.Con la muerte del capo en 1993, muchos de sus animales fueron reubicados, pero los hipopótamos permanecieron y pronto se volvieron uno de los principales atractivos turísticos del ahora Parque Temático Hacienda Nápoles y, al mismo tiempo, un gran problema para la población y el medioambiente debido al crecimiento exponencial de la manada, que actualmente posee más de 140 ejemplares y, según las proyecciones, podrían convertirse en 430 para el año 2030 si las autoridades no toman medidas de control."Se han hecho muchos intentos, pero no han tenido éxito. Espero que nosotros sí lo tengamos", comenta Zazueta sobre el traslado de los animales a México e IndiaUn viaje millonarioLa operación alcanzará un costo de entre 3 y 4 millones de dólares. El papel de Colombia consistirá en adaptar el área para la captura de los hipopótamos, la documentación para el traslado y, de ser posible, la construcción de los huacales [cajas de traslado] para asegurar el bienestar de los animales durante el viaje.Por su parte, los santuarios Ostok y Reino Zoológico de Rescate y Rehabilitación del Reino Unido, en Gujarat, se han comprometido a pagar los vuelos, el aspecto más costoso de todo el proyecto. Según estimaciones de Zazueta, el plan es trasladar ejemplares pequeños en tres vuelos, pero de encontrar animales más grandes, requerirán un cuarto avión.A pesar de los costosos y difíciles intentos por esterilizar a los hipopótamos de Escobar, la manada ha prosperado en Colombia, ya que, a diferencia del entorno africano, en el territorio latinoamericano no enfrentan sequías estacionales que generan escasez de comida ni compiten con ningún depredador por acceso a comida, agua o refugio.¿Peligrosos o incomprendidos?Las comodidades de estos animales se volvieron problemas para sus vecinos humanos. Con hasta cuatro toneladas de peso, estos mamíferos alcanzan una velocidad de hasta 32 kilómetros por hora. Sus mandíbulas se abren hasta 180 grados y son capaces de provocar heridas mortales. Tan solo en África, se estima que alrededor de 500 personas mueren al año por ataques de hipopótamos.Durante muchos años, las autoridades ambientales de Colombia han desplegado actividades educativas para generar conciencia en niños y adultos sobre el riesgo de acercarse a estos animales. Y aunque las cifras de ataques no son tan altas como las africanas, se han registrado incidentes graves, como el de un ganadero que fue mordido y lanzado por el aire con lesiones en piernas, cadera y costillas.Por otra parte, el hipopótamo es considerado el "ingeniero del ecosistema" por el impacto que generan sus hábitos en los entornos. Por ejemplo, al alimentarse en tierra y excretar en agua, lleva nutrientes de medios terrestres a medios acuáticos. Esto puede alterar la química del agua, la vegetación y el estilo de vida o la existencia de otras especies.Este conjunto de situaciones provocó que, en marzo de 2022, el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia incluyera a los mamíferos en la lista de especies invasoras y comenzara el debate sobre la mejor solución para controlar el problema que dejó Escobar en el departamento de Antioquia.Autoridades ambientalistas colombianas también sugieren que, después del traslado a México y la India, los hipopótamos que queden en el país deben ser controlados, estabulados y esterilizados con mejores técnicas que en el pasado. De lo contrario, el problema volverá con el paso de los años."Estamos preparando un estanque muy grande para que estén cómodos", detalló Zazueta sobre el espacio que espera a los hipopótamos en ambos santuarios. "En la India también están contenidos, no llegan y los sueltan. Son lugares grandísimos a los que ellos pueden llegar y rehacer su vida".Ostok es el primer santuario 100% natural en el país. Este lugar cerrado al público tiene como objetivo rescatar, rehabilitar y reinsertar al medio silvestre a especies de distintos contextos de maltrato. En apenas dos años de operación ya suma más de 900 animales, y de conseguir los últimos permisos para su ingreso a México, Zazueta estima que, en un par de meses, comenzaría la operación para que los "icónicos hipopótamos de la cocaína" residan en el estado mexicano de Sinaloa."Eventualmente, vamos a ver las posibilidades de que en el Zoológico de Culiacán esté una pareja [de hipopótamos], pero no es seguro", agregó el representante de Ostok.

