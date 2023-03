Excanciller boliviano: la invasión de EEUU a Irak mostró que la unipolaridad es peligrosa

https://sputniknews.lat/20230320/excanciller-boliviano-la-invasion-de-eeuu-a-irak-mostro-que-la-unipolaridad-es-peligrosa-1137076113.html

MONTEVIDEO (Sputnik) — La invasión que realizó EEUU a Irak hace 20 años dejó una lección clave para la humanidad al demostrar que la unipolaridad es peligrosa... 20.03.2023, Sputnik Mundo

Huanacuni consideró que la invasión de EEUU dejó a un país "destrozado". "Ha dejado a disposición los recursos más preciados, el petróleo, a EEUU. Washington y sus aliados han dejado una huella de destrucción que hoy todavía se está tratando de resolver a través de los procesos democráticos e internos. La historia nos ha enseñado que los cálculos hegemónicos de poder geopolítico han dañado ya a varios países, en los cuales siempre ha estado de por medio el dominio de los recursos", agregó. La invasión de EEUU a Irak ocurrió entre el 20 de marzo y el 1 de mayo de 2003 y fue impulsada por una coalición de países liderada por EEUU, Reino Unido, Australia y Polonia. EEUU afirmó que las razones de la invasión eran desarmar a Irak de armas de destrucción masivas, algo que nunca llegó a probarse. Distintos analistas señalan que el verdadero objetivo de EEUU era quedarse con el control del petróleo de Irak. Otras invasiones Por otro lado, el excanciller consideró que la hegemonía unipolar, liderada por EEUU, impulsó, igual que lo hizo en Irak, "invasiones y asaltos" en distintos países con gobiernos democráticamente elegidos, lo que significa una "falta de respeto y un daño a la soberanía". En 2019, Morales fue reelecto para un cuarto mandato, pero fue obligado a renunciar al cargo presionado por un paro cívico de 21 días en el departamento de Santa Cruz (este), la sublevación de la Policía y la sugerencia de las Fuerzas Armadas. El presidente de Bolivia, Luis Arce, manifestó en septiembre pasado que la relación bilateral con EEUU no mejorará y se mantendrá sin embajadores, tras acusar a Washington de apoyar el golpe de Estado de 2019, luego del cual Jeanine Añez asumió la Presidencia de facto (2019-2020). Morales, por su parte, ratificó el 16 de marzo su denuncia pública de que EEUU prepara una intervención para apoderarse del litio de esta nación andina, lo cual fue negado por embajada de Washington en La Paz. Más integración regional Huanacuni consideró que la solución a los intereses de EEUU es impulsar una mayor integración regional en América Latina. Recordó que la invasión ocurrió luego de que desde los medios de comunicación se acusara de que Irak poseía armas de destrucción masiva; sin embargo, con el transcurrir del tiempo, "no lo han podido probar, porque era una afirmación basada en mentiras, falsedades y cálculos geopolíticos". Ucrania Por otro lado, consideró que la postura que tuvo EEUU en Irak es parecida a la que está teniendo en el conflicto en Ucrania. A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para la alianza atlántica sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que, en particular, instaba a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas. Además, planteaba a la alianza atlántica que volviera a las posiciones de 1997, se comprometiera a parar la expansión del bloque hacia el este y excluyera el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, sobre todo Ucrania. El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló el pasado 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú. La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas, por lo que podría negarse a admitir a Ucrania. El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en febrero de 2022 el lanzamiento de la operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.

