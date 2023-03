https://sputniknews.lat/20230320/finlandia-defiende-su-ingreso-a-la-otan-antes-que-suecia-1137059600.html

Finlandia defiende su ingreso a la OTAN antes que Suecia

Finlandia defiende su ingreso a la OTAN antes que Suecia

El presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, defendió que su país tenga posibilidades de ingresar antes que Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico... 20.03.2023, Sputnik Mundo

"Es posible que Finlandia se sume a la OTAN antes que Suecia. ¿Debimos habernos negado a la ratificación de Turquía? Eso suena a locura. Hubiera sido una situación sumamente difícil si le hubiéramos dicho 'no' a Ankara", declaró Niinsto en entrevista para la cadena sueca SVT.El pasado 17 de marzo, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que ratificaría la solicitud de ingreso de Finlandia a la OTAN, luego de ser el único país, junto con Hungría, que no habían dado el visto bueno a la petición del país escandinavo. Aunque Helsinki se acerca cada vez más a su ingreso a la Alianza atlántica, no se puede decir lo mismo de Suecia, país al que Ankara considera cómplice de los grupos kurdos, específicamente del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (proscrito en Turquía). Las solicitudes de ingreso requieren la aprobación de los Parlamentos de los 30 países miembros de la OTAN. Se espera que este 27 de marzo Hungría voté en su Congreso a favor de la inscripción de Finlandia.Sobre el proceso de ingreso, Sauli Niinisto consideró que, si bien su adhesión es clave para la seguridad de los países nórdicos, un acuerdo en esta materia directamente con Estados Unidos, parecido al que tienen con Noruega, sería aún más importante.

