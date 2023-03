https://sputniknews.lat/20230320/indemnizacion-por-la-segunda-guerra-mundial-polonia-insiste-ante-alemania-1137090995.html

Indemnización por la Segunda Guerra Mundial: Polonia insiste ante Alemania

VARSOVIA, 20 mar (Sputnik) — El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, recordó durante su estancia en Alemania las reparaciones pendientes por los daños... 20.03.2023, Sputnik Mundo

El político advirtió que en su discurso no quería centrarse en el problema, pero no podía "dejar de recordarlo". "Polonia no recibió reparaciones por la destrucción, por los valores robados, incluidos los valores culturales", subrayó el primer ministro polaco, agregando que el pago de las reparaciones es necesario para "la reconciliación" de Polonia y Alemania. Para Morawiecki, "en este momento clave para la historia de Europa, esa reconciliación es necesaria", ya que ambos países se enfrentan a desafíos conjuntos. A principios de octubre de 2022, Polonia le exigió oficialmente a Alemania el desembolso de unos 1,3 billones de dólares por las devastaciones registradas en la Segunda Guerra Mundial. Más tarde, Polonia pidió al Congreso de Estados Unidos, a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), al Consejo de Europa, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), así como a 50 países, incluidos los Estados de la Unión Europea (UE), que le brindaran ayuda para obtener de Alemania ese dinero. Berlín enfatizó que no tenía la intención de efectuar transferencias a Polonia porque ya había pagado bastante, y no veía ninguna razón para cuestionar la renuncia polaca a las reparaciones, formulada en 1953. La Alemania nazi invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939; seis años después, la Unión Soviética liberó a ese país de Europa Central tras cruentos combates.

