https://sputniknews.lat/20230320/la-inflacion-llego-a-tres-digitos-en-argentina-como-la-enfrentan-los-comerciantes--1137108103.html

La inflación llegó a tres dígitos en Argentina ¿cómo la enfrentan los comerciantes?

La inflación llegó a tres dígitos en Argentina ¿cómo la enfrentan los comerciantes?

En febrero el Índice de Precios al Consumidor registró un alza mensual de 6,6% con lo que la inflación interanual tuvo un incremento de 102,5 %, la más alta... 20.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-20T22:15+0000

2023-03-20T22:15+0000

2023-03-20T22:15+0000

contante y sonante

argentina

inflación

alza de precios

índice de precios al consumo (ipc)

canasta básica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/14/1137107884_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_20e4fdb3cce9c3309b6d13150a81e6cc.jpg

La inflación llegó a tres dígitos en Argentina ¿cómo la enfrentan los comerciantes? La inflación llegó a tres dígitos en Argentina ¿cómo la enfrentan los comerciantes?

La variación de febrero no es distante a lo que viene sucediendo desde hace 13 meses, cuando comenzó a registrarse un índice superior al 4%.En febrero entre los rubros que más aumentaron está el de alimentos y bebida. Según los datos oficiales, la Canasta Básica Alimentaria aumentó en 11,7% mientras que la Canasta Básica Total- la que abarca otros bienes y servicios no alimentarios como vestimenta o transporte- se incrementó en 8,3%.En diálogo con Sputnik, el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA) Fernando Savore, dijo que los comerciantes “ya lo venían anunciado”.La inflación estructural argentina está potenciada por la conjunción de la pandemia de COVID-19 y las sanciones económicas que Occidente impuso a Rusia a raíz del conflicto en Ucrania y que impactaron globalmente.“El costo operativo de mi comercio está en el 17% entonces tengo que marginar en función de eso para arriba pero si ponés mucho margen lo que ocurre es que no le vendés a nadie”, indicó Savore.En Uruguay Contante y Sonante se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, inflación, alza de precios, índice de precios al consumo (ipc), canasta básica, аудио