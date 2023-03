Partido opositor acusa al presidente dominicano de intentar destruirlo

"Con ese Ministerio Público que le pertenece, se ha propuesto destruir al PLD. Pero le decimos a él y a todo su gobierno, en el PLD no tenemos miedo. Le repito, al PLD no lo saca nadie de las calles, pues en el PLD no tenemos miedo", afirmó en rueda de prensa Charlies Mariotti, secretario general de dicha formación.