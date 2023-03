https://sputniknews.lat/20230320/putin-xi-cumbre-historica-para-un-nuevo-mundo-multipolar-1137105523.html

Putin-Xi: cumbre histórica para un nuevo mundo multipolar

Putin-Xi: cumbre histórica para un nuevo mundo multipolar

Putin y Xi se reúnen en Moscú. 20 años del inicio de la invasión de Irak. Presidente de México exige respeto a legisladores estadounidenses. Mandatario de... 20.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-20T19:33+0000

2023-03-20T19:33+0000

2023-03-20T19:33+0000

octavo mandamiento

rusia

china

xi jinping

visita

eeuu

irak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/14/1137105377_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_7b5c11bfad48bec7c945c99ddddca136.png

Putin-Xi: cumbre histórica para un nuevo mundo multipolar Putin-Xi: cumbre histórica para un nuevo mundo multipolar

Putin-Xi: cumbre histórica para un nuevo mundo multipolarOccidente declaró a Rusia una amenaza y a China, un competidor estratégico, denunció el presidente ruso, Vladímir Putin. "El curso que aplica EEUU para la doble contención de Rusia y China, así como a todos que no ceden a la dictadura estadounidense, se está volviendo cada vez más agudo y asertivo. Se está desmantelando la arquitectura de la seguridad y la cooperación internacionales. Rusia es declarada una 'amenaza inmediata' y China, un 'competidor estratégico", escribió Putin en un artículo publicado en el Diario del Pueblo de China en vísperas de la visita de Xi Jinping a Moscú.En tanto, en un artículo que escribió para la agencia Ria Nóvosti y Rossiyskaya Gazeta, el líder chino, Xi Jinping, advirtió que "la hegemonía, el despotismo y la persecución causan graves daños al mundo. Hay un largo camino por recorrer para restaurar la economía global. La comunidad internacional está haciendo sonar una gran alarma, y más que nunca necesita formas de salir de la crisis".20 años de la invasión de IrakCuando se cumplen 20 años del comienzo de la invasión militar a Irak por parte de una coalición internacional liderada por EEUU y catalogada por muchos países como "injustificada e ilegal", el ex primer ministro británico Tony Blair, vuelve a defenderla alegando que tenía por objetivo "traerles la democracia a los iraquíes". Afirmó que la invasión estaba más justificada que la actual operación militar de Rusia en Ucrania, pese a que se ha demostrado la falsedad de sus argumentos previos a aquella guerra.Presidente de México exige respetoEl presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con 12 legisladores de EEUU, tanto demócratas, como republicanos, donde pidió un mayor trabajo conjunto entre ambas naciones bajo principios de respeto mutuo. En este sentido, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, comentó: "Terminó la reunión con senadores y diputados de los EEUU, muy bien. Todas y todos respetuosos de México y su Gobierno. Se abordó desde migración, frontera norte, transístmico, tráfico de armas y fentanilo, hasta integración económica. Cordial y muy buen encuentro".Lasso cada vez más complicadoLa Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea presentó un informe detallando que el pedido de juicio político contra el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, "se encuentra debidamente fundamentado". Al respecto, politóloga ecuatoriana y maestranda en relaciones internacionales Daniela Salazar, señaló que "es muy viable que el juicio político se haga. De ahí, a que ocurra la destitución, todavía veremos. Porque hay que ver los entramados políticos que tiene Lasso y las conexiones que puede ir armando dentro de la Asamblea".Creador de ChatGPT admite sentir temor por su creaciónChatGPT es un revolucionario modelo de chatbot creado por medio de inteligencia artificial, desde su aparición en noviembre del año 2022 ha generado un boom en todo el mundo debido a sus extraordinarias capacidades para responder a las preguntas de los usuarios y hasta para crear líneas de código. Sin embargo, esta nueva tecnología no deja de generar temor e incertidumbre, incluso hasta en su mismo creador Sam Altman, quien ha admitido que su creación le genera ciertos temores.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

china

eeuu

irak

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, china, xi jinping, visita, eeuu, irak, аудио